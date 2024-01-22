https://ria.ru/20240122/aerotrube-1922759431.html

Спортсмены из Кузбасса стали лучшими по полетам в аэротрубе в ОАЭ

Спортсмены из Кузбасса стали лучшими по полетам в аэротрубе в ОАЭ - РИА Новости, 22.01.2024

Спортсмены из Кузбасса стали лучшими по полетам в аэротрубе в ОАЭ

Кузбасские спортсмены стали лучшими по полетам в аэротрубе на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:57

2024-01-22T13:57

2024-01-22T14:02

кемерово

сергей цивилев

александр давыдов

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Кузбасские спортсмены стали лучшими по полетам в аэротрубе на соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первое гибридное мероприятие по парашютному спорту 1st International Skydiving 16-way Double-Event, организованное под эгидой Евро-Азиатской ассоциации парашютного спорта (EASA), проходит с 15 по 28 января в Абу-Даби. В аэротрубной части соревнований приняли участие команды из России, Беларуси, Казахстана, ОАЭ и США. Победу одержала российская команда, в которой из 19 спортсменов — 18 кузбасских", – говорится в сообщении. "Спортсмены из Кузбасса еще раз показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали отличные результаты. Мы гордимся нашими ребятами и делаем все, чтобы обеспечить им лучшие условия для тренировок и соревнований. У нас в регионе развивается парашютный спорт, этому направлению мы уделяем большое внимание. В Кемерове возвели спорткомплекс "Кузбасс-Арена", где установлена аэродинамическая труба и открыта база для подготовки сборной России по парашютным видам спорта. Это позволяет тренироваться и проводить турниры на самом высоком уровне. Желаю нашей команде победы на следующем этапе соревнований", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что гибридное соревнование по парашютному спорту в Абу-Даби объединяет состязания по полетам в аэротрубе и прыжкам в небе. В первом туре спортсмены летали 8 туров в аэротрубе CLYMB — самой большой в мире. Во втором туре, который пройдет 24 и 25 января, участники будут прыгать с парашютом на аэродроме Abu Dhabi Skydive. Международные соревнования проводятся по дисциплине "групповая акробатика-16". Командам за ограниченное количество времени необходимо построить максимальное количество фигур, определенных жеребьевкой. Россию представляют опытные кузбасские парашютисты, выступавшие за страну на чемпионатах и кубках мира и Европы, а также юные спортсмены, которые выступают за Кузбасс в зимнем направлении парашютного спорта — парашютно-горнолыжном двоеборье. В их числе — капитан молодежной команды Кузбасса "Параски" Василиса Мудрая, тренер по групповой акробатике сборной команды Кузбасса Александр Давыдов, тренер сборной команды Кузбасса по групповой акробатике Евгений Стащенко. Капитан команды — уроженец Мариинска Андрей Барабаш. Первое гибридное мероприятие по парашютному спорту 1st International Skydiving 16-way Double-Event проводится под эгидой EASA — международной организации, созданной в 2023 году для укрепления и развития международных отношений в парашютном спорте. Президент организации — президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. Планируется, что гибридное мероприятие по парашютному спорту 1st International Skydiving 16-way Double-Event будет проводиться ежегодно.

https://ria.ru/20240119/kuzbass-1922384129.html

https://ria.ru/20240118/natsproekt-1922114747.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемерово, сергей цивилев, александр давыдов, кемеровская область