https://ria.ru/20240122/aerodrom-1922742694.html

Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском

Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024

Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском

Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:36

2024-01-22T12:36

2024-01-22T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

смоленская область

польша

россия

лех качиньский

межгосударственный авиационный комитет

ту-154

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины. "Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. После долгих лет политических спекуляций Минобороны Польши в конце 2023-го отменило расследование катастрофы.

https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html

https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html

смоленская область

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, смоленская область, польша, россия, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154