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Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/aerodrom-1922742694.html
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском
Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:36
2024-01-22T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
смоленская область
польша
россия
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины. "Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. После долгих лет политических спекуляций Минобороны Польши в конце 2023-го отменило расследование катастрофы.
https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html
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в мире, смоленская область, польша, россия, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154
Специальная военная операция на Украине, В мире, Смоленская область, Польша, Россия, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском

Один из трех сбитых дронов ВСУ пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины.
"Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.
Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
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Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. После долгих лет политических спекуляций Минобороны Польши в конце 2023-го отменило расследование катастрофы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСмоленская областьПольшаРоссияЛех КачиньскийМежгосударственный авиационный комитетТу-154
 
 
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