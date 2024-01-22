https://ria.ru/20240122/aerodrom-1922742694.html
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском - РИА Новости, 22.01.2024
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском
Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:36
2024-01-22T12:36
2024-01-22T12:36
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в мире
смоленская область
польша
россия
лех качиньский
межгосударственный авиационный комитет
ту-154
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины. "Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", - сказал собеседник агентства из экстренных служб. Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. После долгих лет политических спекуляций Минобороны Польши в конце 2023-го отменило расследование катастрофы.
https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html
https://ria.ru/20240120/drony-1922456588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, смоленская область, польша, россия, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154
Специальная военная операция на Украине, В мире, Смоленская область, Польша, Россия, Лех Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154
Сбитый беспилотник ВСУ пытался атаковать аэродром под Смоленском
Один из трех сбитых дронов ВСУ пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских дронов пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где при катастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В воскресенье Минобороны РФ
сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины
.
"Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", - сказал собеседник агентства из экстренных служб.
Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
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Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК
) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. После долгих лет политических спекуляций Минобороны Польши в конце 2023-го отменило расследование катастрофы.
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