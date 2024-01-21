https://ria.ru/20240121/zhivotnye-1922618972.html
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных - РИА Новости, 21.01.2024
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных
Обновленные правила перевозки животных в поездах должны содержать пункты об обязанности пассажира по контролю за питомцем во время его перевозки и порядок... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:19
2024-01-21T15:19
2024-01-21T15:19
общество
кирилл янков
федеральная пассажирская компания
ржд
гибель кота твикса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913722947_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_c1611a76bab1433defecbf804bc257c7.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Обновленные правила перевозки животных в поездах должны содержать пункты об обязанности пассажира по контролю за питомцем во время его перевозки и порядок действий проводников при обнаружении бесхозного кота или собаки, сообщил РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Ранее широкий резонанс получила история с высаженным из поезда котом по кличке Твикс. РЖД сообщали, что выявлены отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию. Волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, РЖД внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Очевидно, что пассажир - владелец кота не обеспечил его постоянное нахождение в переноске. Целесообразно написать в правилах, что пассажир обязан обеспечивать нахождение животного в специальной переносной клетке/сумке либо под своим непосредственным контролем и не допускать его бесконтрольного самостоятельного перемещения по вагону", - сказал Янков. Проводник, продолжил он, в ситуации обнаружения бесхозного животного в поезде тоже должен действовать не так, как действовала проводница с котом Твиксом, и это тоже надо отразить если не в правилах, то в ведомственных должностных инструкциях. "А именно: при обнаружении животного проводник в первую очередь должен проверить, находятся ли на своих местах те животные в вагоне, проезд которых оплачен, это легко сделать по электронной базе билетов в вагоне, имеющийся у проводника, а не спрашивать вместо этого у других пассажиров, чей кот, как в случае с Твиксом. Точнее можно и спросить, но если никто не отозвался - проверить по базе билетов", - отметил Янков. Если владелец животного не найден таким способом - то есть все животные, проезд которых оплачен, на местах в вагоне, то проводник должен сообщить о бесхозном животном начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения, продолжил эксперт. Кроме того, считает он, проводник должен проверить наличие у животного идентификационного ошейника или иного идентификатора, а начальник поезда может проверить базу билетов соседних вагонов и поручить их проводникам проверить наличие животных. Теоретически, пояснил Янков, кошка или собака могут перебежать из вагона в вагон. "В случае наличия у животного идентификатора, но владелец при этом не обнаружен в поезде, его удаление из поезда может быть произведено только в виде передачи представителю соответствующей службы (питомника) по содержанию безнадзорных животных (ФПК или иная компания-перевозчик должна иметь соглашения с такими службами в городах назначения поезда). Если идентификаторы отсутствуют, и есть основания считать, что животное бродячее, и само забежало в вагон на станции, то животное может быть удалено из поезда только в теплое время года и только на той станции, на которой оно было обнаружено", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20240121/rzhd-1922591560.html
https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл янков, федеральная пассажирская компания, ржд, гибель кота твикса
Общество, Кирилл Янков, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Гибель кота Твикса
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных в поезде
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Обновленные правила перевозки животных в поездах должны содержать пункты об обязанности пассажира по контролю за питомцем во время его перевозки и порядок действий проводников при обнаружении бесхозного кота или собаки, сообщил РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Ранее широкий резонанс получила история с высаженным из поезда котом по кличке Твикс. РЖД сообщали, что выявлены отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию. Волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, РЖД
внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании
" (ФПК, "дочка" РЖД).
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"Очевидно, что пассажир - владелец кота не обеспечил его постоянное нахождение в переноске. Целесообразно написать в правилах, что пассажир обязан обеспечивать нахождение животного в специальной переносной клетке/сумке либо под своим непосредственным контролем и не допускать его бесконтрольного самостоятельного перемещения по вагону", - сказал Янков.
Проводник, продолжил он, в ситуации обнаружения бесхозного животного в поезде тоже должен действовать не так, как действовала проводница с котом Твиксом, и это тоже надо отразить если не в правилах, то в ведомственных должностных инструкциях.
«
"А именно: при обнаружении животного проводник в первую очередь должен проверить, находятся ли на своих местах те животные в вагоне, проезд которых оплачен, это легко сделать по электронной базе билетов в вагоне, имеющийся у проводника, а не спрашивать вместо этого у других пассажиров, чей кот, как в случае с Твиксом. Точнее можно и спросить, но если никто не отозвался - проверить по базе билетов", - отметил Янков.
Если владелец животного не найден таким способом - то есть все животные, проезд которых оплачен, на местах в вагоне, то проводник должен сообщить о бесхозном животном начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения, продолжил эксперт.
Кроме того, считает он, проводник должен проверить наличие у животного идентификационного ошейника или иного идентификатора, а начальник поезда может проверить базу билетов соседних вагонов и поручить их проводникам проверить наличие животных. Теоретически, пояснил Янков, кошка или собака могут перебежать из вагона в вагон.
"В случае наличия у животного идентификатора, но владелец при этом не обнаружен в поезде, его удаление из поезда может быть произведено только в виде передачи представителю соответствующей службы (питомника) по содержанию безнадзорных животных (ФПК или иная компания-перевозчик должна иметь соглашения с такими службами в городах назначения поезда). Если идентификаторы отсутствуют, и есть основания считать, что животное бродячее, и само забежало в вагон на станции, то животное может быть удалено из поезда только в теплое время года и только на той станции, на которой оно было обнаружено", - резюмировал эксперт.
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