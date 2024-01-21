https://ria.ru/20240121/zhivotnye-1922618972.html

Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных

Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных - РИА Новости, 21.01.2024

Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных

Обновленные правила перевозки животных в поездах должны содержать пункты об обязанности пассажира по контролю за питомцем во время его перевозки и порядок... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:19

2024-01-21T15:19

2024-01-21T15:19

общество

кирилл янков

федеральная пассажирская компания

ржд

гибель кота твикса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913722947_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_c1611a76bab1433defecbf804bc257c7.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Обновленные правила перевозки животных в поездах должны содержать пункты об обязанности пассажира по контролю за питомцем во время его перевозки и порядок действий проводников при обнаружении бесхозного кота или собаки, сообщил РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Ранее широкий резонанс получила история с высаженным из поезда котом по кличке Твикс. РЖД сообщали, что выявлены отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию. Волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, РЖД внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Очевидно, что пассажир - владелец кота не обеспечил его постоянное нахождение в переноске. Целесообразно написать в правилах, что пассажир обязан обеспечивать нахождение животного в специальной переносной клетке/сумке либо под своим непосредственным контролем и не допускать его бесконтрольного самостоятельного перемещения по вагону", - сказал Янков. Проводник, продолжил он, в ситуации обнаружения бесхозного животного в поезде тоже должен действовать не так, как действовала проводница с котом Твиксом, и это тоже надо отразить если не в правилах, то в ведомственных должностных инструкциях. "А именно: при обнаружении животного проводник в первую очередь должен проверить, находятся ли на своих местах те животные в вагоне, проезд которых оплачен, это легко сделать по электронной базе билетов в вагоне, имеющийся у проводника, а не спрашивать вместо этого у других пассажиров, чей кот, как в случае с Твиксом. Точнее можно и спросить, но если никто не отозвался - проверить по базе билетов", - отметил Янков. Если владелец животного не найден таким способом - то есть все животные, проезд которых оплачен, на местах в вагоне, то проводник должен сообщить о бесхозном животном начальнику поезда, который принимает дальнейшие решения, продолжил эксперт. Кроме того, считает он, проводник должен проверить наличие у животного идентификационного ошейника или иного идентификатора, а начальник поезда может проверить базу билетов соседних вагонов и поручить их проводникам проверить наличие животных. Теоретически, пояснил Янков, кошка или собака могут перебежать из вагона в вагон. "В случае наличия у животного идентификатора, но владелец при этом не обнаружен в поезде, его удаление из поезда может быть произведено только в виде передачи представителю соответствующей службы (питомника) по содержанию безнадзорных животных (ФПК или иная компания-перевозчик должна иметь соглашения с такими службами в городах назначения поезда). Если идентификаторы отсутствуют, и есть основания считать, что животное бродячее, и само забежало в вагон на станции, то животное может быть удалено из поезда только в теплое время года и только на той станции, на которой оно было обнаружено", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240121/rzhd-1922591560.html

https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кирилл янков, федеральная пассажирская компания, ржд, гибель кота твикса