https://ria.ru/20240121/zelenskaya-1922566457.html
"Жена наркомана": Зеленская вызвала ярость украинцев
"Жена наркомана": Зеленская вызвала ярость украинцев - РИА Новости, 21.01.2024
"Жена наркомана": Зеленская вызвала ярость украинцев
Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X, в котором заявила, что демократии всего... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:30
2024-01-21T05:30
2024-01-21T05:30
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X, в котором заявила, что демократии всего мира вдохновляются Украиной."Не вам, зеленым (чете Зеленских. — Прим. ред.), говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру", — возмутилась Nata."Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!" — заявил Navigarov."Надеюсь, судьба супругов Чаушеску вас не обойдет", — пожелал Dmytro B."Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит", — предупредила Ірина."Проклятая скумбрия (устоявшееся прозвище Зеленской среди украинцев. — Прим. ред.)" — разозлился Tuesday."Скумбрию можно вытащить из Кривого Рога (место рождения Зеленской. — Прим. ред.), но Кривой Рог из скумбрии не вытащить никогда", — пошутил Black 10071."Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет", — посетовал Garry Samvel.Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер заявил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение.
https://ria.ru/20240121/shveytsariya-1922557673.html
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в мире, украина, кривой рог, елена зеленская, владимир зеленский
В мире, Украина, Кривой Рог, Елена Зеленская, Владимир Зеленский
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Жена Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, опубликовав сообщение на своей странице в социальной сети X
, в котором заявила, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.
"Не вам, зеленым (чете Зеленских. — Прим. ред.), говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру", — возмутилась Nata.
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"Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!" — заявил Navigarov.
"Надеюсь, судьба супругов Чаушеску вас не обойдет", — пожелал Dmytro B.
"Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит", — предупредила Ірина.
"Проклятая скумбрия (устоявшееся прозвище Зеленской среди украинцев. — Прим. ред.)" — разозлился Tuesday.
«
"Скумбрию можно вытащить из Кривого Рога (место рождения Зеленской. — Прим. ред.), но Кривой Рог из скумбрии не вытащить никогда", — пошутил Black 10071.
"Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет", — посетовал Garry Samvel.
Ранее обозреватель журнала The American Conservative
Тед Гален Карпентер заявил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение.
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