https://ria.ru/20240121/zaryadka-1922556704.html

Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона

Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона - РИА Новости, 21.01.2024

Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона

В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм”... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T02:17

2024-01-21T02:17

2024-01-21T02:17

технологии

василий шутов

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Как правило, телефон не может получить “лишний” заряд от более мощного зарядного устройства — он возьмет столько, сколько предусмотрел производитель. Если мощность адаптера, напротив, ниже, проблем тоже не будет - разве что потребуется больше времени.Исключение — использование дешевых зарядников и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия. Это грозит быстрым износом и нагревом аккумуляторов. “Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки”, - пояснил Шутов.

https://ria.ru/20240116/zaryadka-1921536344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны