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Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона - РИА Новости, 21.01.2024
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02:17 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/zaryadka-1922556704.html
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона - РИА Новости, 21.01.2024
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона
В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм”... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T02:17
2024-01-21T02:17
технологии
василий шутов
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Как правило, телефон не может получить “лишний” заряд от более мощного зарядного устройства — он возьмет столько, сколько предусмотрел производитель. Если мощность адаптера, напротив, ниже, проблем тоже не будет - разве что потребуется больше времени.Исключение — использование дешевых зарядников и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия. Это грозит быстрым износом и нагревом аккумуляторов. “Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки”, - пояснил Шутов.
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технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны
Технологии, Василий Шутов, смартфон, Смартфоны
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона

Эксперт Шутов: для зарядки телефона можно использовать более мощные устройства

© Depositphotos.com / IvantsovСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Смартфон с зарядным устройством. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Как правило, телефон не может получить “лишний” заряд от более мощного зарядного устройства — он возьмет столько, сколько предусмотрел производитель. Если мощность адаптера, напротив, ниже, проблем тоже не будет - разве что потребуется больше времени.
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Россиянам назвали "золотые правила" зарядки смартфонов
16 января, 06:06
Исключение — использование дешевых зарядников и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия. Это грозит быстрым износом и нагревом аккумуляторов. “Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки”, - пояснил Шутов.
 
ТехнологииВасилий ШутовсмартфонСмартфоны
 
 
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