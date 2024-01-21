https://ria.ru/20240121/zaryadka-1922556704.html
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона - РИА Новости, 21.01.2024
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона
В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм”... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T02:17
2024-01-21T02:17
2024-01-21T02:17
технологии
василий шутов
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Как правило, телефон не может получить “лишний” заряд от более мощного зарядного устройства — он возьмет столько, сколько предусмотрел производитель. Если мощность адаптера, напротив, ниже, проблем тоже не будет - разве что потребуется больше времени.Исключение — использование дешевых зарядников и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия. Это грозит быстрым износом и нагревом аккумуляторов. “Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки”, - пояснил Шутов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны
Технологии, Василий Шутов, смартфон, Смартфоны
Развеян миф об опасности неродной зарядки для смартфона
Эксперт Шутов: для зарядки телефона можно использовать более мощные устройства
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
В большинстве случаев использовать любую подходящую зарядку для смартфона безопасно, но это правило работает не всегда, рассказал агентству "Прайм”
преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Как правило, телефон не может получить “лишний” заряд от более мощного зарядного устройства — он возьмет столько, сколько предусмотрел производитель. Если мощность адаптера, напротив, ниже, проблем тоже не будет - разве что потребуется больше времени.
Россиянам назвали "золотые правила" зарядки смартфонов
Исключение — использование дешевых зарядников и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия. Это грозит быстрым износом и нагревом аккумуляторов. “Возможны проблемы с передачей данных и риск пожаров из-за низкокачественной сборки”, - пояснил Шутов.