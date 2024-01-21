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"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе - РИА Новости, 21.01.2024
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе
Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:38
2024-01-21T12:38
2024-01-21T12:38
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риши сунак
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с западными партнерами."Он думает, у него есть партнеры", — иронично подметил WHICH GURU."К сожалению, ты глупый. Запад смог затянуть тебя в конфликт с Россией и разрушить твою страну, хотя можно было решить все дипломатическим путем и избежать столкновения", — поделился RashidMaarouf."Какие документы будут подписывать? Документы по приобретению еще одной яхты?" — спросил у Зеленского Rik Grayson."Почему ты не можешь принять тот факт, что у Украины уже не осталось солдат?" — задала вопрос Alenka Valher."Ты жалкий и никчемный маленький человек", — резюмировал Patrick Chappell.На прошлой неделе премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" договора в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Сразу после этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне также прибыл на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, риши сунак, стефан сежурне, мид франции
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Стефан Сежурне, МИД Франции
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе
Пользователи Х усомнились в искренности сотрудничества Запада с Украиной