Рейтинг@Mail.ru
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/zapad-1922598860.html
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе - РИА Новости, 21.01.2024
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе
Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:38
2024-01-21T12:38
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
риши сунак
стефан сежурне
мид франции‎
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5b1d8b3a54a02cc1ed79cff9c667d76f.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с западными партнерами."Он думает, у него есть партнеры", — иронично подметил WHICH GURU."К сожалению, ты глупый. Запад смог затянуть тебя в конфликт с Россией и разрушить твою страну, хотя можно было решить все дипломатическим путем и избежать столкновения", — поделился RashidMaarouf."Какие документы будут подписывать? Документы по приобретению еще одной яхты?" — спросил у Зеленского Rik Grayson."Почему ты не можешь принять тот факт, что у Украины уже не осталось солдат?" — задала вопрос Alenka Valher."Ты жалкий и никчемный маленький человек", — резюмировал Patrick Chappell.На прошлой неделе премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" договора в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Сразу после этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне также прибыл на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
https://ria.ru/20240121/pomosch-1922577579.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9dded881c91771a7b69c3eeb176a808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, риши сунак, стефан сежурне, мид франции‎
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Стефан Сежурне, МИД Франции‎
"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе

Пользователи Х усомнились в искренности сотрудничества Запада с Украиной

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с западными партнерами.
"Он думает, у него есть партнеры", — иронично подметил WHICH GURU.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Вчера, 11:22
"К сожалению, ты глупый. Запад смог затянуть тебя в конфликт с Россией и разрушить твою страну, хотя можно было решить все дипломатическим путем и избежать столкновения", — поделился RashidMaarouf.
"Какие документы будут подписывать? Документы по приобретению еще одной яхты?" — спросил у Зеленского Rik Grayson.
"Почему ты не можешь принять тот факт, что у Украины уже не осталось солдат?" — задала вопрос Alenka Valher.
"Ты жалкий и никчемный маленький человек", — резюмировал Patrick Chappell.
На прошлой неделе премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" договора в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Сразу после этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне также прибыл на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Безумие": во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине
Вчера, 09:09
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийРиши СунакСтефан СежурнеМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала