https://ria.ru/20240121/zapad-1922598860.html

"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе

"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе - РИА Новости, 21.01.2024

"Жалкий": Зеленского высмеяли в Сети после его слов о Западе

Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:38

2024-01-21T12:38

2024-01-21T12:38

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украина

киев

россия

владимир зеленский

риши сунак

стефан сежурне

мид франции‎

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором заключении новых гарантий безопасности для страны с западными партнерами."Он думает, у него есть партнеры", — иронично подметил WHICH GURU."К сожалению, ты глупый. Запад смог затянуть тебя в конфликт с Россией и разрушить твою страну, хотя можно было решить все дипломатическим путем и избежать столкновения", — поделился RashidMaarouf."Какие документы будут подписывать? Документы по приобретению еще одной яхты?" — спросил у Зеленского Rik Grayson."Почему ты не можешь принять тот факт, что у Украины уже не осталось солдат?" — задала вопрос Alenka Valher."Ты жалкий и никчемный маленький человек", — резюмировал Patrick Chappell.На прошлой неделе премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" договора в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Сразу после этого новый глава МИД Франции Стефан Сежурне также прибыл на Украину и пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Парижа.

https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html

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украина

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, риши сунак, стефан сежурне, мид франции‎