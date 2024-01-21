https://ria.ru/20240121/zabastovka-1922660800.html

Эстонские учителя начинают бессрочную забастовку

Эстонские учителя начинают бессрочную забастовку - РИА Новости, 21.01.2024

Эстонские учителя начинают бессрочную забастовку

Бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, требующих повышения зарплаты, должна начаться в понедельник, 22 января, сообщил в воскресенье портал... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T21:14

2024-01-21T21:14

2024-01-21T21:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, требующих повышения зарплаты, должна начаться в понедельник, 22 января, сообщил в воскресенье портал эстонского телерадиовещания ERR. "Профсоюз работников образования объявил с 22 января бессрочную забастовку учителей общеобразовательных школ, а с 24 января - забастовку поддержки продолжительностью до трех дней для работников учреждений дошкольного образования, профессионального образования и образования по интересам", - говорится в сообщении. Как сообщил ранее лидер профсоюза Реэмо Вольтри, минимальное требование учителей заключается в том, что в этом году их минимальная заработная плата должна вырасти до 1835 евро, что означает для государственного бюджета дополнительные расходы в размере 10,8 миллиона евро. На состоявшемся в четверг заседании кабинета министров правительству не удалось договориться о дополнительных деньгах для зарплаты учителей, таким образом, исчезла последняя надежда на то, что забастовка учителей не начнется в понедельник, отмечает ERR. В воскресенье входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия сделала партнерам еще одно предложение о том, как найти необходимые для повышения зарплаты учителей 10,8 миллиона евро, предложив выделить эту сумму за счет отмены выплачиваемых в министерствах премий. По словам лидера партии, главы МВД Лаури Ляэнеметса, по состоянию на воскресенье согласия по новому предложению с партнерами по коалиции нет, но оно обязательно будет обсуждаться на совете коалиции в понедельник. "Мы прикладывали усилия не только в воскресенье, но и в субботу, чтобы забастовка вообще не состоялась. Но похоже, что забастовка завтра точно начнется. Если завтра мы сможем договориться, то в идеале может быть так, что забастовка действительно продлится только один день", - сказал ERR Ляэнеметс.

https://ria.ru/20231111/premer-1908908245.html

https://ria.ru/20230817/estoniya-1890574009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония