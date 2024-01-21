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СМИ: мир ждет новая пандемия из-за смертоносного зомби-вируса
СМИ: мир ждет новая пандемия из-за смертоносного зомби-вируса - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: мир ждет новая пандемия из-за смертоносного зомби-вируса
Глобальное потепление может высвободить древние сибирские вирусы, которые ученые нашли в вечной мерзлоте. Об этом пишет Guardian. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T22:19
2024-01-21T22:19
2024-01-22T00:32
наука
арктика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глобальное потепление может высвободить древние сибирские вирусы, которые ученые нашли в вечной мерзлоте. Об этом пишет Guardian."Штаммы этих "микробов Мафусаила" — или вирусов-зомби, как их еще называют, — уже были выделены исследователями", — говорится в статье.Представители научного сообщества выразили опасения, что опасная инфекция из далекого прошлого может спровоцировать новую эпидемию мирового масштаба. Они уже начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний, вызываемых древними микроорганизмами, уточняется в публикации.По словам специалистов, они не знают точно, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но существует риск того, что в результате глобального потепления они высвободятся и вызовут, например, древнюю форму полиомиелита.Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель уже проводил подобный эксперимент в 2014 году. Вместе с командой ученых он выделил сибирские вирусы и продемонстрировал их способность заражать одноклеточные организмы, несмотря на то, что до этого возбудители были погребены в вечной мерзлоте на протяжении десятков тысяч лет.По мнению Клавери, промышленное освоение Арктики в сочетании с таянием льдов приведет к высвобождению огромного количества патогенных микроорганизмов. Люди, которые займутся добычей полезных ископаемых в этом регионе, будут вдыхать вирусы. Последствия этого могут быть катастрофическими, резюмировал французский генетик.
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука, арктика
СМИ: мир ждет новая пандемия из-за смертоносного зомби-вируса
The Guardian: в вечной мерзлоте в Сибири нашли опасные зомби-вирусы
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Глобальное потепление может высвободить древние сибирские вирусы, которые ученые нашли в вечной мерзлоте. Об этом пишет Guardian
.
«
"Штаммы этих "микробов Мафусаила" — или вирусов-зомби, как их еще называют, — уже были выделены исследователями", — говорится в статье.
Представители научного сообщества выразили опасения, что опасная инфекция из далекого прошлого может спровоцировать новую эпидемию мирового масштаба. Они уже начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять ранние случаи заболеваний, вызываемых древними микроорганизмами, уточняется в публикации.
По словам специалистов, они не знают точно, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но существует риск того, что в результате глобального потепления они высвободятся и вызовут, например, древнюю форму полиомиелита.
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Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель уже проводил подобный эксперимент в 2014 году. Вместе с командой ученых он выделил сибирские вирусы и продемонстрировал их способность заражать одноклеточные организмы, несмотря на то, что до этого возбудители были погребены в вечной мерзлоте на протяжении десятков тысяч лет.
По мнению Клавери, промышленное освоение Арктики
в сочетании с таянием льдов приведет к высвобождению огромного количества патогенных микроорганизмов. Люди, которые займутся добычей полезных ископаемых в этом регионе, будут вдыхать вирусы. Последствия этого могут быть катастрофическими, резюмировал французский генетик.
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