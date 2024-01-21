https://ria.ru/20240121/vashedskiy-1922559726.html

Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский

Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский - РИА Новости, 21.01.2024

Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский

Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщил Театр на Таганке. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:41

2024-01-21T01:41

2024-01-21T02:16

культура

театр на таганке

гитис

вгик

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщил Театр на Таганке."Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!" - говорится в некрологе.Вашедский родился в 1965 году, в 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998-м — режиссерский факультет ВГИК.С 1983 года активно снимался в кино: на его счету более 90 работ, среди которых фильмы "ДМБ", "Бой с тенью", "Вирус", "Сделано в СССР", "След". В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года, был задействован в спектаклях "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу" и других.

https://ria.ru/20240117/vontov-1921880374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр на таганке, гитис, вгик