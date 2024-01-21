https://ria.ru/20240121/vashedskiy-1922559726.html
Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский
Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский - РИА Новости, 21.01.2024
Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский
Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщил Театр на Таганке. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T01:41
2024-01-21T01:41
2024-01-21T02:16
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщил Театр на Таганке."Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!" - говорится в некрологе.Вашедский родился в 1965 году, в 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998-м — режиссерский факультет ВГИК.С 1983 года активно снимался в кино: на его счету более 90 работ, среди которых фильмы "ДМБ", "Бой с тенью", "Вирус", "Сделано в СССР", "След". В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года, был задействован в спектаклях "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу" и других.
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театр на таганке, гитис, вгик
Культура, Театр на Таганке, ГИТИС, ВГИК
Умер актер из "ДМБ" и "Боя с тенью" Виталий Вашедский
Актёр Виталий Вашедский из "ДМБ" умер в возрасте 58 лет
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Российский актер театра и кино Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет, сообщил Театр на Таганке
.
"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!" - говорится в некрологе.
Вашедский родился в 1965 году, в 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа
, в 1998-м — режиссерский факультет ВГИК
.
С 1983 года активно снимался в кино: на его счету более 90 работ, среди которых фильмы "ДМБ", "Бой с тенью", "Вирус", "Сделано в СССР", "След". В Театре на Таганке Вашедский служил с 2000 года, был задействован в спектаклях "Мастер и Маргарита", "ВВС", "Четыре тоста за Победу" и других.
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