https://ria.ru/20240121/uvolnenie-1922561394.html

Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек

Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024

Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T02:11

2024-01-21T02:11

2024-01-21T02:11

происшествия

киров

ржд

гибель кота твикса

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.Как говорится в заявлении, женщина "сознательно выбросила кота на станции, в итоге животное погибло". За субботу обращение, созданное 19 января, подписали более 200 тысяч человек.Ранее хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, кота нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками занимались около 300 человек.В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным. В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных.

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html

киров

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происшествия, киров, ржд, гибель кота твикса