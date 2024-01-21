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Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024
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02:11 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/uvolnenie-1922561394.html
Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек
Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024
Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T02:11
2024-01-21T02:11
происшествия
киров
ржд
гибель кота твикса
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.Как говорится в заявлении, женщина "сознательно выбросила кота на станции, в итоге животное погибло". За субботу обращение, созданное 19 января, подписали более 200 тысяч человек.Ранее хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, кота нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками занимались около 300 человек.В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным. В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных.
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html
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происшествия, киров, ржд, гибель кота твикса
Происшествия, Киров, РЖД, Гибель кота Твикса
Проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали уволить 220 тысяч человек

Петицию об увольнении проводницы, выкинувшей кота, подписали 222 тысячи человек

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.
Как говорится в заявлении, женщина "сознательно выбросила кота на станции, в итоге животное погибло". За субботу обращение, созданное 19 января, подписали более 200 тысяч человек.
Ранее хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, кота нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками занимались около 300 человек.
В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным. В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных.
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ПроисшествияКировРЖДГибель кота Твикса
 
 
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