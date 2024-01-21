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"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 21.01.2024
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11:22 21.01.2024 (обновлено: 14:59 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 21.01.2024
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:22
2024-01-21T14:59
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas."Все это (потери Украины. — Прим. ред.) будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. &lt;…&gt; Конфликт закончится на условиях России", — отметил он.Берлетик также подчеркнул, что у Запада нет возможности восполнить потери Украины, которая испытывает недостаток как в снарядах, так и в бойцах. Кроме того, добавил он, союзники Киева не могут производить столько оружия, сколько это делает Россия.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
https://ria.ru/20240121/popytka-1922579699.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, nbc
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, NBC
"Полный коллапс": в США раскрыли, как закончится конфликт на Украине

Экс-морпех Берлетик: Россия продиктует свои условия мира на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
"Все это (потери Украины. — Прим. ред.) будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. <…> Конфликт закончится на условиях России", — отметил он.
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Берлетик также подчеркнул, что у Запада нет возможности восполнить потери Украины, которая испытывает недостаток как в снарядах, так и в бойцах. Кроме того, добавил он, союзники Киева не могут производить столько оружия, сколько это делает Россия.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
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