Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем
CNN: Саудовская Аравия назвала условием нормализации с Израилем решение по Газе
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской государственности, заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.
«
"Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности и реальной интеграции, которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через <...> заслуживающий доверия и необратимый процесс, ведущий к палестинскому государству. Мы — не просто Саудовская Аравия, а арабские страны в целом — полностью готовы участвовать в этом разговоре. Надеюсь, что готовы и израильтяне, но решать им", — сказал он.
На вопрос, означает ли сказанное, что без выполнения этого условия нормализации не будет, министр ответил утвердительно.
«
"Только так мы можем получить выгоды. Так что да. Нам нужна стабильность, а стабильность придет только с решением палестинского вопроса", — сказал он.
Президент США Джо Байден ранее говорил, что Израиль и Саудовская Аравия были на пороге нормализации двусторонних отношений, но процесс оказался сорван нападением палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства и последовавшей израильской военной операцией в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно подтвердил американцам неизменность своей оппозиции палестинской государственности, передавали местные СМИ.