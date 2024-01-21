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Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем - РИА Новости, 21.01.2024
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19:55 21.01.2024 (обновлено: 20:08 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/uslovie-1922653962.html
Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем
Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем - РИА Новости, 21.01.2024
Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем
Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:55
2024-01-21T20:08
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской государственности, заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN. &quot;Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности и реальной интеграции, которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через &lt;...&gt; заслуживающий доверия и необратимый процесс, ведущий к палестинскому государству. Мы — не просто Саудовская Аравия, а арабские страны в целом — полностью готовы участвовать в этом разговоре. Надеюсь, что готовы и израильтяне, но решать им&quot;, — сказал он.На вопрос, означает ли сказанное, что без выполнения этого условия нормализации не будет, министр ответил утвердительно.&quot;Только так мы можем получить выгоды. Так что да. Нам нужна стабильность, а стабильность придет только с решением палестинского вопроса&quot;, — сказал он.Президент США Джо Байден ранее говорил, что Израиль и Саудовская Аравия были на пороге нормализации двусторонних отношений, но процесс оказался сорван нападением палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства и последовавшей израильской военной операцией в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно подтвердил американцам неизменность своей оппозиции палестинской государственности, передавали местные СМИ.
https://ria.ru/20240121/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем

CNN: Саудовская Аравия назвала условием нормализации с Израилем решение по Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской государственности, заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN.
«

"Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности и реальной интеграции, которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через <...> заслуживающий доверия и необратимый процесс, ведущий к палестинскому государству. Мы — не просто Саудовская Аравия, а арабские страны в целом — полностью готовы участвовать в этом разговоре. Надеюсь, что готовы и израильтяне, но решать им", — сказал он.

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На вопрос, означает ли сказанное, что без выполнения этого условия нормализации не будет, министр ответил утвердительно.
«

"Только так мы можем получить выгоды. Так что да. Нам нужна стабильность, а стабильность придет только с решением палестинского вопроса", — сказал он.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что Израиль и Саудовская Аравия были на пороге нормализации двусторонних отношений, но процесс оказался сорван нападением палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства и последовавшей израильской военной операцией в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно подтвердил американцам неизменность своей оппозиции палестинской государственности, передавали местные СМИ.
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В миреИзраильСаудовская АравияСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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