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Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем - РИА Новости, 21.01.2024

Саудовская Аравия назвала условие нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:55

2024-01-21T19:55

2024-01-21T20:08

в мире

израиль

саудовская аравия

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия не согласится на нормализацию отношений с Израилем без "заслуживающего доверия и необратимого" мирного процесса, ведущего к палестинской государственности, заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN. "Путь к реальному миру в регионе, реальной стабильности и реальной интеграции, которая несет в себе экономические и социальные выгоды для всех нас, включая Израиль, идет через <...> заслуживающий доверия и необратимый процесс, ведущий к палестинскому государству. Мы — не просто Саудовская Аравия, а арабские страны в целом — полностью готовы участвовать в этом разговоре. Надеюсь, что готовы и израильтяне, но решать им", — сказал он.На вопрос, означает ли сказанное, что без выполнения этого условия нормализации не будет, министр ответил утвердительно."Только так мы можем получить выгоды. Так что да. Нам нужна стабильность, а стабильность придет только с решением палестинского вопроса", — сказал он.Президент США Джо Байден ранее говорил, что Израиль и Саудовская Аравия были на пороге нормализации двусторонних отношений, но процесс оказался сорван нападением палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства и последовавшей израильской военной операцией в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно подтвердил американцам неизменность своей оппозиции палестинской государственности, передавали местные СМИ.

https://ria.ru/20240121/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240121/finansirovanie-1922632534.html

израиль

саудовская аравия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, саудовская аравия, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году