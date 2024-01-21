https://ria.ru/20240121/ulitsa-1922668675.html

Глава РЦНК в Кишиневе прокомментировал переименование улицы Пушкина

Глава РЦНК в Кишиневе прокомментировал переименование улицы Пушкина - РИА Новости, 21.01.2024

Глава РЦНК в Кишиневе прокомментировал переименование улицы Пушкина

И.о. руководителя Российского центра науки и культуры в Кишиневе (РЦНК) Артем Науменков надеется на то, что восторжествует разум и ценители творчества... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T23:29

2024-01-21T23:29

2024-01-21T23:29

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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. И.о. руководителя Российского центра науки и культуры в Кишиневе (РЦНК) Артем Науменков надеется на то, что восторжествует разум и ценители творчества Александра Сергеевича Пушкина не позволят переименовать одну из центральных улиц столицы Молдавии, которая названа в честь великого поэта. Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур направил в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы Пушкина в улицу королевы Румынии Марии. "Это дело сугубо внутреннее молдавского народа. Но я, как приверженец непридуманных истории, наследия, все-таки надеюсь, что разум восторжествует и в том числе на письмо одного человека, который, наверное, несильно думает, что делает, найдутся десятки и, может, десятки тысяч писем тех, кто будет против и кто сохранит память Пушкина на молдавской земле... Я больше чем уверен, что на всей молдавской земле нет ни одного человека любого возраста, от мала до велика, который так или иначе не знаком с творчеством Александра Сергеевича, но при этом я уверен, что 99% не знакомо с именем того монарха, в честь которого хотят улицу Пушкина переименовать", - сказал Науменко на открытии проекта "Виртуальные путешествия по пушкинским местам" в РЦНК. Ранее в молдавской столице уже предпринималась попытка переименовать улицу Пушкина. Общественная организация "Честь, Достоинство и Родина" (ODIP), выступающая за объединение Молдавии с Румынией, предложила переименовать улицу в честь умершего 12 марта 2021 года молдавского поэта и политического деятеля Николая Дабижи, но инициатива была прохладно принята жителями Кишинёва. Нынешняя улица Пушкина до 1874 года называлась Архиерейская. В 1874 году она была переименована в Губернскую, в честь получения Бессарабией в 1873 году статуса губернии Российской Империи и носила это название до 1899 года. В 1899 году улица была переименована в честь поэта Александра Сергеевича Пушкина, до 1918 года она носила название Пушкинская. В период румынской оккупации улица была названа в честь Короля Румынии Кароля I. После освобождения МССР в 1944 году Красной армией от фашистской оккупации улицу снова переименовали. Сейчас она называется улица Пушкина. Находясь в ссылке в Бессарабии, с осени 1820 до весны 1824 года, Пушкин написал 160 произведений. В их числе такие шедевры, как "Черная шаль", "Узник", "К Овидию", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан". В Кишиневе Пушкин начал писать роман в стихах "Евгений Онегин".

https://ria.ru/20231129/zaliv-1912652208.html

https://ria.ru/20231128/sheremet-1912488680.html

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в мире, пушкин, рцнк, кишинев, румыния