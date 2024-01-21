https://ria.ru/20240121/ukraina-1922622673.html

В МИД прокомментировали террористические атаки Киева

В МИД прокомментировали террористические атаки Киева - РИА Новости, 21.01.2024

В МИД прокомментировали террористические атаки Киева

Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:41

2024-01-21T15:41

2024-01-21T15:50

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД РФ.Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО, считают в МИД."С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240121/donetsk-1922612640.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина