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В МИД прокомментировали террористические атаки Киева - РИА Новости, 21.01.2024
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15:41 21.01.2024 (обновлено: 15:50 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922622673.html
В МИД прокомментировали террористические атаки Киева
В МИД прокомментировали террористические атаки Киева - РИА Новости, 21.01.2024
В МИД прокомментировали террористические атаки Киева
Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:41
2024-01-21T15:50
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД РФ.Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО, считают в МИД."С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", - заключили в МИД РФ.
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в мире, киев, россия, украина
В мире, Киев, Россия, Украина
В МИД прокомментировали террористические атаки Киева

МИД: террористические атаки Киева говорят об отсутствии у него воли к миру

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД РФ.
Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем, очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО, считают в МИД.
"С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", - заключили в МИД РФ.
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
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