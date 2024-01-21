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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 21.01.2024
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15:05 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922617700.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 21.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:05
2024-01-21T15:05
в мире
украина
кировоградская область
николаевская область
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины. "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
украина
кировоградская область
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в мире, украина, кировоградская область, николаевская область
В мире, Украина, Кировоградская область, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

На Украине сообщили, что в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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В миреУкраинаКировоградская областьНиколаевская область
 
 
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