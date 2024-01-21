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ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
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12:39 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922599076.html
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада" признал потерю села Крахмальное в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:39
2024-01-21T12:39
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада" признал потерю села Крахмальное в Харьковской области. Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили село Крахмальное на купянском направлении. "В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности", - сказал Фитьо, отметив, что населенный пункт для ВСУ якобы "не имеет никакого значения". Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области

В командовании Сухопутных войск ВСУ признали потерю села Крахмальное

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада" признал потерю села Крахмальное в Харьковской области.
Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили село Крахмальное на купянском направлении.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Вчера, 11:55
"В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности", - сказал Фитьо, отметив, что населенный пункт для ВСУ якобы "не имеет никакого значения".
Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики.
Военнослужащие РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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