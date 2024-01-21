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ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2024
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада" признал потерю села Крахмальное в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:39
2024-01-21T12:39
2024-01-21T12:39
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала "Рада" признал потерю села Крахмальное в Харьковской области. Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что Вооруженные силы РФ освободили село Крахмальное на купянском направлении. "В селе Крахмальное... отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности", - сказал Фитьо, отметив, что населенный пункт для ВСУ якобы "не имеет никакого значения". Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой народной республики и Коломыйчиха Луганской народной республики.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ признали потерю села Крахмальное в Харьковской области
В командовании Сухопутных войск ВСУ признали потерю села Крахмальное