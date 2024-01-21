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Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады - РИА Новости, 21.01.2024
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08:37 21.01.2024 (обновлено: 11:25 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922575593.html
Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады
Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады - РИА Новости, 21.01.2024
Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады
Польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины меньше грузовиков, чем задекларировали в меморандуме, заявил вице-президент... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T08:37
2024-01-21T11:25
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины меньше грузовиков, чем задекларировали в меморандуме, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала "Рада". &quot;Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт &quot;Дорохуск&quot; должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли. Если говорить о &quot;Раве-Русской&quot;, то она приняла где-то 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300, а &quot;Краковец&quot; — где-то 200, хотя возможность — 500. То есть это недостаточно&quot;, — отметил он.По словам Балина, схожая ситуация была на пунктах пропуска в течение трех месяцев перед забастовкой польских перевозчиков. Эти КПП принимали 50-60% от пропускной способности, заявил он. "Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы ", — подчеркнул Балин. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во вторник сообщал, что правительство страны подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее погранслужба постсоветской республики сообщала, что все КПП разблокировали. В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Киева в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921692437.html
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в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев, польша
В мире, Украина, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев, Польша
Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

В Киеве заявили, что польская сторона принимает меньше машин, чем согласовано

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец — Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец — Корчева". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины меньше грузовиков, чем задекларировали в меморандуме, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала "Рада".
«

"Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт "Дорохуск" должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли. Если говорить о "Раве-Русской", то она приняла где-то 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300, а "Краковец" — где-то 200, хотя возможность — 500. То есть это недостаточно", — отметил он.

По словам Балина, схожая ситуация была на пунктах пропуска в течение трех месяцев перед забастовкой польских перевозчиков. Эти КПП принимали 50-60% от пропускной способности, заявил он.
"Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы ", — подчеркнул Балин.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Польша разблокировала один пункт пропуска с Украиной, сообщили в Киеве
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Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во вторник сообщал, что правительство страны подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее погранслужба постсоветской республики сообщала, что все КПП разблокировали.
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Киева в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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СМИ: Польша обсуждает с Украиной введение лицензий на импорт товаров
16 января, 15:35
 
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