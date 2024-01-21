https://ria.ru/20240121/ukraina-1922575593.html

Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады - РИА Новости, 21.01.2024

Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

Польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины меньше грузовиков, чем задекларировали в меморандуме, заявил вице-президент... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:37

2024-01-21T08:37

2024-01-21T11:25

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польская сторона после разблокирования пунктов пропуска принимает с Украины меньше грузовиков, чем задекларировали в меморандуме, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телеканала "Рада". "Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт "Дорохуск" должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли. Если говорить о "Раве-Русской", то она приняла где-то 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300, а "Краковец" — где-то 200, хотя возможность — 500. То есть это недостаточно", — отметил он.По словам Балина, схожая ситуация была на пунктах пропуска в течение трех месяцев перед забастовкой польских перевозчиков. Эти КПП принимали 50-60% от пропускной способности, заявил он. "Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы ", — подчеркнул Балин. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во вторник сообщал, что правительство страны подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее погранслужба постсоветской республики сообщала, что все КПП разблокировали. В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Киева в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921692437.html

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921656752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев, польша