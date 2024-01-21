https://ria.ru/20240121/udary-1922598405.html

ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области - РИА Новости, 21.01.2024

ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области

Украинские войска нанесли за день 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:32

2024-01-21T12:32

2024-01-21T12:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли за день 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 44 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Под удары попали Алешки, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка, Саги, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. В субботу МО РФ сообщило, что украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, а также два автомобиля.

https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины