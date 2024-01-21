https://ria.ru/20240121/udary-1922598405.html
ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области - РИА Новости, 21.01.2024
ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области
Украинские войска нанесли за день 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:32
2024-01-21T12:32
2024-01-21T12:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли за день 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 44 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Под удары попали Алешки, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка, Саги, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. В субботу МО РФ сообщило, что украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, а также два автомобиля.
https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 63 удара по селам Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 63 артиллерийских удара по селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли за день 63 удара из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра Херсонской, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области
. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 44 удара из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ
совершили еще 19 обстрелов", - сообщил источник.
Под удары попали Алешки, Новые Лагери, Казачьи Лагеря, Песчановка, Саги, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
В субботу МО РФ
сообщило, что украинские войска потеряли на херсонском направлении до 35 солдат и американскую самоходную артустановку М109 Paladin, а также два автомобиля.
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