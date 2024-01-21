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МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 21.01.2024 (обновлено: 16:31 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/udar-1922620789.html
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом - РИА Новости, 21.01.2024
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом
Удар ВСУ по Донецку стал варварским террористическим актом и международные структуры и правительства должны осудить действия Киева, заявили в МИД России. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:29
2024-01-21T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк
вооруженные силы украины
кировский район
денис пушилин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку стал варварским террористическим актом и международные структуры и правительства должны осудить действия Киева, заявили в МИД России."Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России. &lt;...&gt; Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве отметили, что безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подталкивает Киев к все более безрассудным действиям. Речь идет об актах терроризма, массовых нарушениях гуманитарного права и военных преступлениях. МИД призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Украины."Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", — добавили в ведомстве.Как заявили в МИД, террористические атаки киевского режима демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации. С территории этой страны не должны исходить угрозы безопасности России и совершаться акты терроризма, резюмировали в министерстве.Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922600463.html
https://ria.ru/20240119/soglasie-1922242978.html
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россия
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в мире, россия, донецк, вооруженные силы украины, кировский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Кировский район, Денис Пушилин
МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом

МИД назвал удар ВСУ по Донецку варварским террористическим актом против граждан

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по Донецку стал варварским террористическим актом и международные структуры и правительства должны осудить действия Киева, заявили в МИД России.
«
"Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России. <...> Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению", — подчеркнули в ведомстве.
Магазин бытовой техники в Кировском районе Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин
Вчера, 12:57
В министерстве отметили, что безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками украинских марионеток подталкивает Киев к все более безрассудным действиям. Речь идет об актах терроризма, массовых нарушениях гуманитарного права и военных преступлениях.
МИД призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Украины.
"Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", — добавили в ведомстве.
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В НАТО не согласны. Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием
19 января, 05:25
Как заявили в МИД, террористические атаки киевского режима демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации. С территории этой страны не должны исходить угрозы безопасности России и совершаться акты терроризма, резюмировали в министерстве.
Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
ВСУ атаковали дронами-камикадзе два белгородских села
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныКировский районДенис Пушилин
 
 
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