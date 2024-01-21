https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html

В МИД предупредили о рисках инцидентов из-за масштабных учений НАТО

В МИД предупредили о рисках инцидентов из-за масштабных учений НАТО - РИА Новости, 21.01.2024

В МИД предупредили о рисках инцидентов из-за масштабных учений НАТО

Учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T07:30

2024-01-21T07:30

2024-01-21T09:41

россия

александр грушко

нато

европа

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. "Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире", — сказал он.При этом дипломат подчеркнул, что Россию не получится запугать этими провокационными демонстрациями. У Москвы есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности, указал замминистра.Грушко также констатировал, что масштаб натовских учений знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, направленным на конфронтацию с Россией.Он отметил, что, "собственно, замысел учений именно это и предусматривает". "В их рамках будет проведен целый ряд маневров и учений для отработки возможных сценариев столкновения с "сопоставимым противником" во всех операционных средах и на всех театрах в зоне соприкосновения", — пояснил замминистра.При этом дипломат указал, что подготовка к учениям ведется на фоне "искусственно разогреваемой обстановки военного психоза" и призывов к европейцам готовиться к возможной войне с Россией."Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК", — заключил Грушко.В четверг главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender — 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры затянутся на несколько месяцев. Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html

https://ria.ru/20240119/nato-1922430312.html

https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922321488.html

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россия, александр грушко, нато, европа