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На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки
На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки - РИА Новости, 21.01.2024
На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки
Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад девушке, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:08
2024-01-21T11:08
2024-01-21T11:16
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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад девушке, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. "Полиция предполагает, что обнаруженное в субботу на пляже в районе Кадрие тело - это пропавшая без вести в Анталье Мерве Алмас. Ее родственников вызвали из Стамбула для ДНК-тестов", - пишет издание. Студентку последний раз видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.
https://ria.ru/20240118/rebenok-1922146895.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), стамбул, в мире
Анталья (провинция), Стамбул, В мире
На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки
Найденное в Анталье тело может принадлежать пропавшей две недели назад девушке