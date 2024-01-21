https://ria.ru/20240121/turtsiya-1922588064.html

На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки

На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки - РИА Новости, 21.01.2024

На пляже Антальи нашли тело, предположительно, пропавшей студентки

Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад девушке, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:08

2024-01-21T11:08

2024-01-21T11:16

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад девушке, сообщила в воскресенье газета Hürriyet. Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. "Полиция предполагает, что обнаруженное в субботу на пляже в районе Кадрие тело - это пропавшая без вести в Анталье Мерве Алмас. Ее родственников вызвали из Стамбула для ДНК-тестов", - пишет издание. Студентку последний раз видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января. Полиция Антальи пока не выступала с заявлениями о данных инцидентах.

https://ria.ru/20240118/rebenok-1922146895.html

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анталья (провинция)

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), стамбул, в мире