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Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период - РИА Новости, 21.01.2024
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11:19 21.01.2024 (обновлено: 12:04 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/turpotok-1922589015.html
Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период
Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период - РИА Новости, 21.01.2024
Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период
Туристический поток по России по итогам 2023 года, предварительно, составил более 75 миллионов человек, что выше допандемийнлго 2019 года, сказал вице-премьер... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:19
2024-01-21T12:04
россия
новости - туризм
выставка-форум "россия"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2023 года, предварительно, составил более 75 миллионов человек, что выше допандемийнлго 2019 года, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Дне спорта и туризма в рамках форума-выставки "Россия"."По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 доковидного года, это, предварительно, в районе 75 миллионов (человек - ред.)", - сказал Чернышенко.Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране составил 73,1 миллиона человек.
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россия, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Россия, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия"
Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период

Чернышенко: турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Туристы на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2023 года, предварительно, составил более 75 миллионов человек, что выше допандемийнлго 2019 года, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Дне спорта и туризма в рамках форума-выставки "Россия".
"По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 доковидного года, это, предварительно, в районе 75 миллионов (человек - ред.)", - сказал Чернышенко.
Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране составил 73,1 миллиона человек.
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