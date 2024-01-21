https://ria.ru/20240121/turpotok-1922589015.html

Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период

Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период - РИА Новости, 21.01.2024

Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный период

Туристический поток по России по итогам 2023 года, предварительно, составил более 75 миллионов человек, что выше допандемийнлго 2019 года, сказал вице-премьер... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:19

2024-01-21T11:19

2024-01-21T12:04

россия

новости - туризм

выставка-форум "россия"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам 2023 года, предварительно, составил более 75 миллионов человек, что выше допандемийнлго 2019 года, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на Дне спорта и туризма в рамках форума-выставки "Россия"."По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 доковидного года, это, предварительно, в районе 75 миллионов (человек - ред.)", - сказал Чернышенко.Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране составил 73,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20240121/kolomna-1915638974.html

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Влада Копылова

россия, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"