https://ria.ru/20240121/trevoga-1922635170.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T17:33
2024-01-21T17:33
2024-01-21T17:34
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 17.03 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ. Следом ее объявили в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской, а также в находящейся под контролем ВСУ части Запорожской области России. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кировоградская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу