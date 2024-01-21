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В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:11
2024-01-21T15:11
2024-01-21T15:11
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 14.45 мск. Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Киев
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
На Украине объявили тревогу в Харьковской, Полтавской и еще четырех областях