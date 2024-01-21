https://ria.ru/20240121/trevoga-1922618298.html

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:11

2024-01-21T15:11

2024-01-21T15:11

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 14.45 мск. Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаевская область, киев