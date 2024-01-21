https://ria.ru/20240121/trevoga-1922564810.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T04:16

2024-01-21T04:16

2024-01-21T05:26

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигналы тревоги в указанных областях были объявлены в период с 4:06 по 4:10 мск.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921960426.html

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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире