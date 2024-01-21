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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 21.01.2024 (обновлено: 05:26 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/trevoga-1922564810.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T04:16
2024-01-21T05:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигналы тревоги в указанных областях были объявлены в период с 4:06 по 4:10 мск.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921960426.html
украина
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украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигналы тревоги в указанных областях были объявлены в период с 4:06 по 4:10 мск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
Украина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
17 января, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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