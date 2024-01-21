https://ria.ru/20240121/trevoga-1922564810.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T04:16
2024-01-21T04:16
2024-01-21T05:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, сигналы тревоги в указанных областях были объявлены в период с 4:06 по 4:10 мск.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Артиллерийские расчеты и ВКС уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые ремонтируют оружие и технику, изготовляют боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921960426.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги