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В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ

В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024

В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:34

2024-01-21T19:34

2024-01-21T19:52

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ."Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", — написал он в Telegram-канале.Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще столько же пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.

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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка последствия обстрела Кировского района Донецка 2024-01-21T19:34 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео