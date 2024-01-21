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В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 21.01.2024 (обновлено: 19:52 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/traur-1922651466.html
В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ
В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:34
2024-01-21T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ.&quot;Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима&quot;, — написал он в Telegram-канале.Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще столько же пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации.В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.
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Кадры с места обстрела Кировского района Донецка
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в мире, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ.
2024-01-21T19:34
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В ДНР объявили день траура по жертвам удара со стороны ВСУ

Пушилин объявил 22 января в ДНР днем траура по жертвам обстрела Донецка

© РИА НовостиПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Кировского района Донецка
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ.
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"Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", — написал он в Telegram-канале.

Сегодня утром ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 25 человек, еще столько же пострадали, из них двое детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно.
МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач российской спецоперации.
В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза по Украине в понедельник. В нем будет участвовать глава МИД Сергей Лавров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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