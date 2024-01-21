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Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 21.01.2024
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21:42 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/tramp-1922662760.html
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 21.01.2024
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир,... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T21:42
2024-01-21T21:42
в мире
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
рон десантис
никки хейли
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN. За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли - 39%. Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% - на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года. "Нью-Гэмпшир был единственным штатом с ранними праймериз, где опросы последовательно выявляли отсутствие у Трампа поддержки большинства и большую готовность избирателей голосовать за его конкурентов. Но этот последний опрос демонстрирует, что популярность Трампа среди республиканской базы и приверженность его сторонников перевешивают привлекательность соперников", - комментирует CNN результаты исследования. В Нью-Гэмпшире к партийному голосованию допускают избирателей без партийной аффилиации. Среди них поддержка Хейли составляет 58%, а Трампа - 30%. При этом среди зарегистрированных республиканцев за Трампа готовы голосовать 67%, а за Хейли - только 23%. Хейли также лидирует среди избирателей, считающих себя "идеологически умеренными", и обладателей высшего образования. "Но каждая из этих групп составляет меньшинство среди вероятных участников республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире: 47% зарегистрированы как незадекларировавшие (партийную принадлежность), 33% составляют выпускники колледжей, и только три из десяти причисляют себя к умеренным", - объясняет CNN. Опрос проводился исследовательским центром университета Нью-Гэмпшира в период с 16 по 19 января среди 2348 человек, заявленная погрешность - плюс-минус два процентных пункта.
https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html
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в мире, сша, нью-гэмпшир, южная каролина, рон десантис, никки хейли, дональд трамп, оон, выборы президента сша
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Рон Десантис, Никки Хейли, Дональд Трамп, ООН, Выборы президента США
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире

Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

© AP Photo / Charlie Neibergall Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп с двузначным отрывом опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.
За два дня до выборов, на которых республиканцы штата будут определять, кого они хотят видеть партийным кандидатом в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли - 39%.
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Согласно опросу, губернатор Флориды Рон Десантис может рассчитывать только на 6% - на четыре процентных пункта меньше, чем нужно для участия в распределении закрепленных за штатом голосов при окончательном определении кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.
«
"Нью-Гэмпшир был единственным штатом с ранними праймериз, где опросы последовательно выявляли отсутствие у Трампа поддержки большинства и большую готовность избирателей голосовать за его конкурентов. Но этот последний опрос демонстрирует, что популярность Трампа среди республиканской базы и приверженность его сторонников перевешивают привлекательность соперников", - комментирует CNN результаты исследования.
В Нью-Гэмпшире к партийному голосованию допускают избирателей без партийной аффилиации. Среди них поддержка Хейли составляет 58%, а Трампа - 30%. При этом среди зарегистрированных республиканцев за Трампа готовы голосовать 67%, а за Хейли - только 23%.
Хейли также лидирует среди избирателей, считающих себя "идеологически умеренными", и обладателей высшего образования. "Но каждая из этих групп составляет меньшинство среди вероятных участников республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире: 47% зарегистрированы как незадекларировавшие (партийную принадлежность), 33% составляют выпускники колледжей, и только три из десяти причисляют себя к умеренным", - объясняет CNN.
Опрос проводился исследовательским центром университета Нью-Гэмпшира в период с 16 по 19 января среди 2348 человек, заявленная погрешность - плюс-минус два процентных пункта.
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В миреСШАНью-ГэмпширЮжная КаролинаРон ДесантисНикки ХейлиДональд ТрампООНВыборы президента США
 
 
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