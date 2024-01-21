Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2024
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир в субботу, что разрешит украинский конфликт до своей... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T07:26
2024-01-21T07:26
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир в субботу, что разрешит украинский конфликт до своей инаугурации."Мы урегулируем эту страшную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность", — заявил он.Трамп в очередной раз отметил, что он "хорошо знает" президента России Владимира Путина, а также знает Владимира Зеленского."Мы это урегулируем", — пообещал он.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
https://ria.ru/20240121/shveytsariya-1922557673.html
https://ria.ru/20240121/nato-1922561556.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_12bc25f4b0518eabc7dc300ac23fdb25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир в субботу, что разрешит украинский конфликт до своей инаугурации.
"Мы урегулируем эту страшную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность", — заявил он.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине
Вчера, 00:53
Трамп в очередной раз отметил, что он "хорошо знает" президента России Владимира Путина, а также знает Владимира Зеленского.
«
"Мы это урегулируем", — пообещал он.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Военнослужащие с флагом НАТО в Литве
Пришлют контингент. В США заговорили о вводе войск на Украину
Вчера, 02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала