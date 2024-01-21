https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2024

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир в субботу, что разрешит украинский конфликт до своей... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T07:26

2024-01-21T07:26

2024-01-21T07:26

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир в субботу, что разрешит украинский конфликт до своей инаугурации."Мы урегулируем эту страшную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность", — заявил он.Трамп в очередной раз отметил, что он "хорошо знает" президента России Владимира Путина, а также знает Владимира Зеленского."Мы это урегулируем", — пообещал он.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

https://ria.ru/20240121/shveytsariya-1922557673.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский