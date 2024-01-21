https://ria.ru/20240121/tramp-1922565455.html
Трамп заявил, что ему далеко до когнитивных проблем Байдена
Трамп заявил, что ему далеко до когнитивных проблем Байдена - РИА Новости, 21.01.2024
Трамп заявил, что ему далеко до когнитивных проблем Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему далеко до умственных проблем его преемника Джо Байдена. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T04:59
2024-01-21T04:59
2024-01-21T04:59
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему далеко до умственных проблем его преемника Джо Байдена. "Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал медиакомпании RSBN. Трамп рассказал о друзьях, которые в 80 лет только стали добиваться успеха. "Речь не о возрасте, каждый стареет по-разному", - заявил он. Экс-президент заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, а когнитивный тест у доктора он прошел успешно. "Байден не может такое сказать. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал Трамп. Байден - старейший в истории президент США, ему 81 год. Он часто допускает оговорки, выглядит растерянным и несколько раз даже падал на публике.
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сша, в мире, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что ему далеко до когнитивных проблем Байдена
Трамп заявил, что ему еще далеко до умственных проблем Байдена
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил
, что ему далеко до умственных проблем его преемника Джо Байдена.
«
"Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал медиакомпании RSBN.
Трамп рассказал о друзьях, которые в 80 лет только стали добиваться успеха. "Речь не о возрасте, каждый стареет по-разному", - заявил он.
Экс-президент заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, а когнитивный тест у доктора он прошел успешно. "Байден не может такое сказать. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал Трамп.
Байден - старейший в истории президент США, ему 81 год. Он часто допускает оговорки, выглядит растерянным и несколько раз даже падал на публике.
Байдену несдобровать без президентской неприкосновенности, заявил Трамп