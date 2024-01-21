https://ria.ru/20240121/tramp-1922565272.html

Байдену несдобровать без президентской неприкосновенности, заявил Трамп

Байдену несдобровать без президентской неприкосновенности, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2024

Байдену несдобровать без президентской неприкосновенности, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемнику Джо Байдену может грозить уголовное преследование, если за главой государства не признают право на РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T04:50

2024-01-21T04:50

2024-01-21T04:50

сша

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что его преемнику Джо Байдену может грозить уголовное преследование, если за главой государства не признают право на неприкосновенность. "Президенту нужна неприкосновенность - речь не обо мне, а о каждом главе государства. Партия-соперник обвинит их за все, что они сделали. Как пример: когда Байден отработает срок, будет ли у него список дел, за которые его можно преследовать? Без неприкосновенности - посмотрите на Гарри Трумэна, Хиросима не самый добрый поступок, Нагасаки - он бы не стал делать этого, опасаясь обвинений от оппонентов", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трансляция ведется на YouTube-канале медиакомпании RSBN. Трамп ответил на призывы главы минюста США Меррика Гарланда о необходимости ускоренного рассмотрения уголовных дел против него. "Если они хотели ускоренного суда, почему не они не начали это три года назад? Уже бы все закончилось. Они не начали, потому что они хотят вмешаться в выборы, они знают, что я ничего не сделал", - сказал Трамп. Апелляционный суд Вашингтона в январе начал разбирать вопрос о подсудности Трампа за вменяемые ему попытки переиграть итоги выборов в период пребывания в должности главы государства. Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240121/ssha-1922564964.html

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), дональд трамп, джо байден, гарри трумэн, в мире