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Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки - РИА Новости, 21.01.2024
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19:18 21.01.2024 (обновлено: 20:50 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/tela-1922649977.html
Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки
Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки - РИА Новости, 21.01.2024
Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки
Как минимум пять из шести человек, тела которых обнаружили на пляжах турецкой провинции Анталья на этой неделе, могли погибнуть при крушении лодки с мигрантами, РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:18
2024-01-21T20:50
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Как минимум пять из шести человек, тела которых обнаружили на пляжах турецкой провинции Анталья на этой неделе, могли погибнуть при крушении лодки с мигрантами, сообщили местные власти. Руководство провинции подтвердило, что одно из тел действительно может принадлежать студентке, однако окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. "Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Власти напомнили, что 11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшимися в сторону Кипра. Учитывая южный ветер, велика вероятность того, что после крушения тела прибило к берегам Турции.Руководство Антальи также заявило, что с начала 2023 года не получали никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов в провинции или о том, что кто-то из них пропал без вести. Местная прокуратура продолжает расследование.Не менее шести тел нашли на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Трупы направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас.
https://ria.ru/20240118/rebenok-1922146895.html
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в мире, анталья (провинция), ливан, анкара (провинция)
В мире, Анталья (провинция), Ливан, Анкара (провинция)
Люди, чьи тела нашли на пляжах Антальи, могут быть жертвами крушения лодки

Пять из шести тел в Анталье могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Как минимум пять из шести человек, тела которых обнаружили на пляжах турецкой провинции Анталья на этой неделе, могли погибнуть при крушении лодки с мигрантами, сообщили местные власти.
Руководство провинции подтвердило, что одно из тел действительно может принадлежать студентке, однако окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы.
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«
"Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Власти напомнили, что 11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшимися в сторону Кипра. Учитывая южный ветер, велика вероятность того, что после крушения тела прибило к берегам Турции.
Руководство Антальи также заявило, что с начала 2023 года не получали никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов в провинции или о том, что кто-то из них пропал без вести. Местная прокуратура продолжает расследование.
Не менее шести тел нашли на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Трупы направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас.
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