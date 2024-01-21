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Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали - РИА Новости, 21.01.2024
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22:21 21.01.2024 (обновлено: 23:53 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали - РИА Новости, 21.01.2024
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали
Нефтяной танкер из России, из-за которого на несколько часов приостановили транзит судов через Босфорский пролив, успешно отбуксировали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:21
2024-01-21T23:53
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Нефтяной танкер из России, из-за которого на несколько часов приостановили транзит судов через Босфорский пролив, успешно отбуксировали, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. &quot;Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с мск), после почти 14 часов перерыва.Ранее источник сообщал, что у танкера Peria, следовавшего из России в турецкий Измир, при проходе через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь. В результате проход кораблей через пролив временно приостановили в обе стороны. Также ранее сегодня ограничили транзит через пролив Дарданеллы судов скоростью меньше десяти узлов из-за штормовой погоды.
https://ria.ru/20240117/tanker-1921842031.html
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в мире, турция, россия, измир
В мире, Турция, Россия, Измир
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали

Прибывший в Турцию из РФ танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Танкеры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 янв — РИА Новости. Нефтяной танкер из России, из-за которого на несколько часов приостановили транзит судов через Босфорский пролив, успешно отбуксировали, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«

"Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с мск), после почти 14 часов перерыва.
Ранее источник сообщал, что у танкера Peria, следовавшего из России в турецкий Измир, при проходе через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь. В результате проход кораблей через пролив временно приостановили в обе стороны. Также ранее сегодня ограничили транзит через пролив Дарданеллы судов скоростью меньше десяти узлов из-за штормовой погоды.
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