https://ria.ru/20240121/tank-1922606786.html

"Огневая мощь": назван российский танк, затмевающий немецкий "Леопард 2"

"Огневая мощь": назван российский танк, затмевающий немецкий "Леопард 2" - РИА Новости, 21.01.2024

"Огневая мощь": назван российский танк, затмевающий немецкий "Леопард 2"

Российские модернизированные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими "Леопард 2" в зоне спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:40

2024-01-21T13:40

2024-01-21T13:40

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технологии

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украина

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими "Леопард 2" в зоне спецоперации на Украине, пишет китайское издание Sohu."Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий "Леопард" явно почувствовал себя лишним! Ведь его, как сообщается, не могут приспособить к тяжелым военным условиям", — отметили в статье.Важным преимуществом танка Т-80БВМ перед "Леопард 2" стало наличие мощного газотурбинного двигателя, что обеспечивает отличную проходимость, говорится в материале. Благодаря этой силовой установке он не только легко контролирует ситуацию на поле боя, но и спокойно приспосабливается к новым обстановке, подчеркнули в публикации."Леопард 2" в этом отношении куда хуже: он, например, застревает в грязи. Глубокое впечатление также производит огневая мощь российской машины", — подчеркнули в статье.Кроме того, в модернизированный танк Т-80БВМ внедрили систему связи, которая быстро улавливает и передает сигналы; к тому же его оснастили передовыми приборами управления огнем и ночного видения, резюмировал автор статьи.В начале января командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240121/zapad-1922598860.html

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безопасность, технологии, россия, украина