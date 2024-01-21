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Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии - РИА Новости, 21.01.2024
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18:56 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/strelba-1922646802.html
Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии
Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии - РИА Новости, 21.01.2024
Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии
Два ученика гимназии №5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:56
2024-01-21T18:56
происшествия
брянск
брянская область
москва
мария львова-белова
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два ученика гимназии №5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные операции, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, стреляла в одноклассников, а потом покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. "Продолжаем следить за состоянием здоровья двух ребят после трагедии в гимназии №5 города Брянска. После Нового года мальчишек планово госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ г. Москва) для проведения дополнительных операций", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале. По словам Мухиной, ребята лежат в одной палате вместе с мамами, которые поддерживают своих сыновей и отмечают "чуткое профессиональное отношение со стороны врачей РДКБ и психологической службы". Как она сообщила, лечение детей продолжает находиться на контроле уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и губернатора Брянской области Александра Богомаза. "Настроение у ребят оптимистичное, курс – только на выздоровление!.. Остаюсь на постоянной связи с родителями и пострадавшими детьми", - добавила Мухина. Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.
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происшествия, брянск, брянская область, москва, мария львова-белова, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Москва, Мария Львова-Белова, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое брянских учеников остаются в больнице после стрельбы в гимназии

Двое брянских учеников остаются в больнице после ЧП со стрельбой в гимназии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Два ученика гимназии №5 Брянска, пострадавшие в инциденте со стрельбой в декабре, продолжают лечиться в московской клинике, им назначены дополнительные операции, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, стреляла в одноклассников, а потом покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.
«
"Продолжаем следить за состоянием здоровья двух ребят после трагедии в гимназии №5 города Брянска. После Нового года мальчишек планово госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ г. Москва) для проведения дополнительных операций", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
По словам Мухиной, ребята лежат в одной палате вместе с мамами, которые поддерживают своих сыновей и отмечают "чуткое профессиональное отношение со стороны врачей РДКБ и психологической службы". Как она сообщила, лечение детей продолжает находиться на контроле уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и губернатора Брянской области Александра Богомаза.
«
"Настроение у ребят оптимистичное, курс – только на выздоровление!.. Остаюсь на постоянной связи с родителями и пострадавшими детьми", - добавила Мухина.
Изначально по делу были арестованы директор частного охранного предприятия, сотрудница, в тот день работавшая на посту охраны гимназии, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения.
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ПроисшествияБрянскБрянская областьМоскваМария Львова-БеловаАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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