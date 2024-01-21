https://ria.ru/20240121/steadfast_defender-1922572283.html

В МИД связали масштаб учений НАТО с возвращением к схемам холодной войны

В МИД связали масштаб учений НАТО с возвращением к схемам холодной войны - РИА Новости, 21.01.2024

В МИД связали масштаб учений НАТО с возвращением к схемам холодной войны

Масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T07:45

2024-01-21T07:45

2024-01-21T07:48

россия

европа

александр грушко

нато

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Масштаб учений НАТО Steadfast Defender-2024 знаменует окончательное и бесповоротное возвращение альянса к схемам холодной войны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев."Эти учения - ещё один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Проведение учений такого масштаба - 90 тысяч личного состава и с участием 31 страны - знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией", - сказал Грушко.Он отметил, что, "собственно, замысел учений именно это и предусматривают". "В их рамках будет проведен целый ряд манёвров и учений для отработки возможных сценариев столкновения с "сопоставимым противником" во всех операционных средах и на всех театрах в зоне соприкосновения", - пояснил замминистра."Характерно, что подготовка учений проходит в искусственно разогреваемой обстановки военного психоза. Безответственными заявлениями о возможной войне с Россией, к которой жителям Европы "следует готовиться", отметились министр обороны Германии, главком Швеции и председатель военного комитета НАТО. Цель понятна: путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целю нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев ещё энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американского ВПК", - заключил Грушко.

https://radiosputnik.ru/20240119/nato-1922002845.html

https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, александр грушко, нато, германия