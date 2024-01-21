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В США жертвами суровой зимы стали 89 человек

В США жертвами суровой зимы стали 89 человек - РИА Новости, 21.01.2024

В США жертвами суровой зимы стали 89 человек

По меньшей мере 89 человек стали за неделю жертвами суровой зимней погоды на значительной части США, информирует телеканал CBS News. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:28

2024-01-21T18:28

2024-01-21T18:28

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. По меньшей мере 89 человек стали за неделю жертвами суровой зимней погоды на значительной части США, информирует телеканал CBS News. Отмечается, что в штате Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне - по меньшей мере 16, в том числе трое в машине, на которую упало дерево. Связанные с погодой смерти фиксировались на этой неделе в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Холода, сильные ветра, снегопады и гололед охватили территории в США, где живут десятки миллионов человек.

https://ria.ru/20240121/osadki-1922639779.html

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в мире, сша, теннесси, орегон