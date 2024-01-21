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Трамп назвал США свалкой

Трамп назвал США свалкой - РИА Новости, 21.01.2024

Трамп назвал США свалкой

США превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T04:24

2024-01-21T04:24

2024-01-21T05:12

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента Джо Байдена, заявил его предшественник Дональд Трамп."Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трансляция ведется на YouTube-канале медиакомпании RSBN.По его словам, демократия в Штатах в опасности "из-за некомпетентности Байдена".Во вторник в штате пройдут мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых республиканцы будут определять, кого следует выдвинуть на президентских выборах.Трамп заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся в минувший понедельник партийных конференциях и призвал сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же, чтобы послать сигнал на предстоящие ноябрьские выборы о грядущем возвращении своей администрации. "Приходите и проголосуйте, нам нужна большая победа против этих людей. Вам нужно встать с кроватей. Мы должны послать ясный сигнал о своем единстве", - сказал Трамп.Бывший президент высказал разочарование тем, что на предварительных выборах республиканцев в Нью-Гемпшире смогут проголосовать и сторонники демократов, заявив, что это на руку его сопернице бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли. По словам Трампа, она "использует деньги радикальных демократов", а оппоненты желают ее победы в борьбе за номинацию, потому что затем смогут легко выиграть у нее основную кампанию. С другим конкурентом губернатором Флориды Роном Десантисом, как считает Трамп, уже "покончено". На стороне Хейли, заявил экс-президент, только "глобалисты, либералы, сторонники Байдена, но никогда не Трампа". Американские СМИ при этом помещают бывшего постпреда в список возможных претендентов на участие в выборах в качестве кандидата в вице-президенты в администрации Трампа, если тот выиграет номинацию. Трамп на митинге назвал ее "абсолютно неизбираемой". В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Победа обеспечила Трампу 20 делегатов на национальный партийный съезд в июле, который определит номинанта на выборы. Для выдвижения от республиканцев претенденту необходима поддержка более 1,2 тысячи из порядка 2,5 тысячи делегатов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240119/tramp-1922312076.html

https://ria.ru/20240118/amerika-1922224649.html

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сша, айова, флорида, дональд трамп, джо байден, никки хейли, оон, в мире