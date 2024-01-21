В ВС России рассказали о новых средствах борьбы с дронами ВСУ в зоне СВО
ВС России: новые средства борьбы с дронами ВСУ появляются в зоне СВО ежемесячно
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв - РИА Новости. Новые средства борьбы с украинскими дронами появляются в зоне спецоперации практически каждый месяц, сообщил РИА Новости военнослужащий бригады "Север-V" Южной группировки войск.
«
"Ружья (противодронные - ред.) - это уже, грубо говоря, прошлый век. Сейчас у нас установочки намного интереснее, намного серьезнее. Это было эффективно где-то в ноябре. Прогресс идет безумно быстро, и нужно адаптироваться к этому", - рассказал военнослужащий.
Доброволец бригады с позывным "Ламбер" уточнил, что против противника также используются "трофейные" средства радиоэлектронной борьбы.
«
"Есть у нас РЭБ - радиоэлектронная борьба, также дроновые пушки. Также пользуемся трофейными всякими РЭБами, которые, как говорится, "дарит" нам враг. Против нас всё-таки воюют пятьдесят две страны (включенные в список недружественных - ред.), все страны НАТО, поэтому у них очень много чего интересного есть", - рассказал "Ламбер".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.