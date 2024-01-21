https://ria.ru/20240121/sredstva-1922638817.html

В ВС России рассказали о новых средствах борьбы с дронами ВСУ в зоне СВО

В ВС России рассказали о новых средствах борьбы с дронами ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2024

В ВС России рассказали о новых средствах борьбы с дронами ВСУ в зоне СВО

Новые средства борьбы с украинскими дронами появляются в зоне спецоперации практически каждый месяц, сообщил РИА Новости военнослужащий бригады "Север-V" Южной... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:17

2024-01-21T18:17

2024-01-21T18:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719153_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_090d4a6149d3b4e895254c83d8c44988.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв - РИА Новости. Новые средства борьбы с украинскими дронами появляются в зоне спецоперации практически каждый месяц, сообщил РИА Новости военнослужащий бригады "Север-V" Южной группировки войск. "Ружья (противодронные - ред.) - это уже, грубо говоря, прошлый век. Сейчас у нас установочки намного интереснее, намного серьезнее. Это было эффективно где-то в ноябре. Прогресс идет безумно быстро, и нужно адаптироваться к этому", - рассказал военнослужащий. Доброволец бригады с позывным "Ламбер" уточнил, что против противника также используются "трофейные" средства радиоэлектронной борьбы. "Есть у нас РЭБ - радиоэлектронная борьба, также дроновые пушки. Также пользуемся трофейными всякими РЭБами, которые, как говорится, "дарит" нам враг. Против нас всё-таки воюют пятьдесят две страны (включенные в список недружественных - ред.), все страны НАТО, поэтому у них очень много чего интересного есть", - рассказал "Ламбер". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240121/shturmoviki-1922638099.html

https://ria.ru/20240121/likvidatsiya-1922634611.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато