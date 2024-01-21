https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922654756.html

Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска

Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска - РИА Новости, 21.01.2024

Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска

Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T20:06

2024-01-21T20:06

2024-01-21T20:20

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ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска.Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как стрелок ведет через тепловизионный прицел вражеский дрон и одиночным огнем сбивает его. В результате попадания по БПЛА произошло возгорание дрона, после чего он падает на землю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение дрона в районе Северска Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба Яга" в районе Северска. Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-01-21T20:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины