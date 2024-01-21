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Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 21.01.2024 (обновлено: 20:20 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922654756.html
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска - РИА Новости, 21.01.2024
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска
Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:06
2024-01-21T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска.Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как стрелок ведет через тепловизионный прицел вражеский дрон и одиночным огнем сбивает его. В результате попадания по БПЛА произошло возгорание дрона, после чего он падает на землю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
Уничтожение дрона в районе Северска
Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба Яга" в районе Северска. Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска

Гвардейцы группировки войск "Юг" сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 янв РИА Новости. Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска.
Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как стрелок ведет через тепловизионный прицел вражеский дрон и одиночным огнем сбивает его.
В результате попадания по БПЛА произошло возгорание дрона, после чего он падает на землю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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