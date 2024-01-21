https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922654756.html
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска - РИА Новости, 21.01.2024
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска
Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:06
2024-01-21T20:06
2024-01-21T20:20
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска.Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно, как стрелок ведет через тепловизионный прицел вражеский дрон и одиночным огнем сбивает его. В результате попадания по БПЛА произошло возгорание дрона, после чего он падает на землю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922655677_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_643fe7cb90ec72dccb61d6f1ad60d061.jpg
Уничтожение дрона в районе Северска
Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба Яга" в районе Северска. Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-01-21T20:06
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ у Северска
Гвардейцы группировки войск "Юг" сбили из стрелкового оружия "Бабу-ягу" ВСУ
ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа "Баба-яга" в районе Северска.
Кадры уничтожения дрона оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как стрелок ведет через тепловизионный прицел вражеский дрон и одиночным огнем сбивает его.
В результате попадания по БПЛА произошло возгорание дрона, после чего он падает на землю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине