https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922595282.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 21.01.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:06

2024-01-21T12:06

2024-01-21T12:10

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

херсонская область

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html

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украина

херсонская область

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Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, херсонская область