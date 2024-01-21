https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922595282.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 21.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:06
2024-01-21T12:06
2024-01-21T12:10
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новотягинка, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 военных