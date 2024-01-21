https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922567843.html
Российские силы улучшили позиции на Артемовском направлении
Российские силы улучшили позиции на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.01.2024
Российские силы улучшили позиции на Артемовском направлении
Военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта, рассказал корреспонденту РИА Новости командир... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T06:34
2024-01-21T06:34
2024-01-21T10:57
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта, рассказал корреспонденту РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий задачи на этом направлении."Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и "серая зона" увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную", — рассказал офицер.Он отметил, что поиск и подготовка данных позиций происходит, как правило, в сумерках. "Грубо говоря, противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону, мы просто его догоним как обычно", — добавил собеседник агентства.По его словам, российский спецназ также ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.В четверг Минобороны сообщало, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20231129/klescheevka-1912515416.html
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Военнослужащие Южной группировки войск заняли выгодные позиции на Артемовском направлении
Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ заняли более выгодные позиции на Артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ.
2024-01-21T06:34
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские силы улучшили позиции на Артемовском направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта в Донбассе