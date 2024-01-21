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Ударная группа ВКС поразила места скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922565807.html
Ударная группа ВКС поразила места скопления живой силы ВСУ
Ударная группа ВКС поразила места скопления живой силы ВСУ - РИА Новости, 21.01.2024
Ударная группа ВКС поразила места скопления живой силы ВСУ
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:05
2024-01-21T05:05
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
ми-35
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара российские экипажи выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. Ударная группа состоит из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35 и многоцелевого Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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россия, ка-52 "аллигатор", ми-35, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Ударная группа ВКС поразила места скопления живой силы ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-35 поразили в зоне СВО технику и подразделения ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
«
"Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара российские экипажи выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
Ударная группа состоит из разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35 и многоцелевого Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил технику ВСУ на Сватовском направлении
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКа-52 "Аллигатор"Ми-35Ми-8 АМТШБезопасность
 
 
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