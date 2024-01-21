"Не смогли": в ВСУ заговорили о бегстве из Крынок
FT: разведчик ВСУ спрогнозировал отступление с плацдарма в Крынках на Днепре
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Морпехи ВСУ в Крынках на восточном берегу Днепра не могут сдержать наступление российской армии, на это в беседе с британским изданием Financial Times пожаловался украинский разведчик.
"Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу", — заявил солдат, представившийся как Иван.
По его словам, украинские войска несут большие потери, а у России пятикратное преимущество.
По утверждению Ивана, изначальная цель состояла в том, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории, однако, на его взгляд, этот план с каждым днем становится все более нереализуемым.
На вопрос о том, сможет ли Украина удерживать позицию на восточном берегу Днепра, боец ВСУ ответил отрицательно, добавив, что ожидает отступления украинских войск. В противном случае, уверен он, "самые сильные" подразделения понесут тяжелые потери.
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"Я скажу вам правду <…>. Ситуация плачевная", — констатировал он.
В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.
Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.