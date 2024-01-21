https://ria.ru/20240121/soldat-1922563584.html

"Не смогли": в ВСУ заговорили о бегстве из Крынок

"Не смогли": в ВСУ заговорили о бегстве из Крынок - РИА Новости, 21.01.2024

"Не смогли": в ВСУ заговорили о бегстве из Крынок

Морпехи ВСУ в Крынках на восточном берегу Днепра не могут сдержать наступление российской армии, на это в беседе с британским изданием Financial Times... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T03:54

2024-01-21T03:54

2024-01-21T04:45

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Морпехи ВСУ в Крынках на восточном берегу Днепра не могут сдержать наступление российской армии, на это в беседе с британским изданием Financial Times пожаловался украинский разведчик."Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу", — заявил солдат, представившийся как Иван.По его словам, украинские войска несут большие потери, а у России пятикратное преимущество.По утверждению Ивана, изначальная цель состояла в том, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории, однако, на его взгляд, этот план с каждым днем становится все более нереализуемым.На вопрос о том, сможет ли Украина удерживать позицию на восточном берегу Днепра, боец ВСУ ответил отрицательно, добавив, что ожидает отступления украинских войск. В противном случае, уверен он, "самые сильные" подразделения понесут тяжелые потери."Я скажу вам правду <…>. Ситуация плачевная", — констатировал он.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.

https://ria.ru/20240121/shveytsariya-1922557673.html

https://ria.ru/20240121/nato-1922561556.html

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безопасность, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, владимир путин