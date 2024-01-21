https://ria.ru/20240121/soglashenie-1922650142.html

Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35

Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 - РИА Новости, 21.01.2024

Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35

Соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта, сообщила в воскресенье глава минобороны... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T19:23

2024-01-21T19:23

2024-01-21T19:23

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сша

чехия

украина

яна чернохова

нато

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jas-39 gripen

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ПРАГА, 21 янв - РИА Новости. Соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта, сообщила в воскресенье глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS. "Это точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше. Мы сейчас ищем подходящую форму и подходящую дату, в том числе, и в связи с болезнью господина министра (обороны США Ллойда - ред.) Остина. Моя поездка в США сейчас не предполагается. Мы видимся (с коллегами из США - ред.) на заседаниях (контактной группы по Украине - ред.) в Рамштайне и на встречах министров обороны стран НАТО. Так что с возможным его (Остина - ред.) заместителем этот акт будет завершен. Мы обязаны до конца марта это соглашение подписать, и, возможно, сделаем это раньше", - сказала Чернохова. Согласно информации, приведенной в передаче телеканалом CNN Prima NEWS, за 24 истребителя пятого поколения F-35А Lightning II и сопровождающие эту покупку службы правительству США будет выплачено 105,8 миллиарда крон (около 4,6 миллиарда долларов). Дополнительные расходы, включая сооружение нового аэродрома, составят 43,8 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов). Общие расходы на закупку и использование Чехией данных самолетов на период до 2069 года достигнут 322 миллиарда крон (около 14,1 миллиарда долларов). Один час полета истребителя будет обходиться более чем в 800 тысяч крон (около 35 тысяч долларов). Покупку в США 24 истребителей F-35 Lightning II правительство Чехии одобрило в сентябре 2023 года. В настоящее время ВВС Чехии используют, по данным телеканала, арендованные в Швеции 14 истребителей JAS-39 Gripen, а также 24 самолета L-159 собственного производства.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html

https://ria.ru/20240107/daniya-1920043693.html

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в мире, сша, чехия, украина, яна чернохова, нато, f-35, jas-39 gripen