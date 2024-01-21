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Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 - РИА Новости, 21.01.2024
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19:23 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/soglashenie-1922650142.html
Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35
Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 - РИА Новости, 21.01.2024
Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35
Соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта, сообщила в воскресенье глава минобороны... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T19:23
2024-01-21T19:23
в мире
сша
чехия
украина
яна чернохова
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f-35
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ПРАГА, 21 янв - РИА Новости. Соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта, сообщила в воскресенье глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS. "Это точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше. Мы сейчас ищем подходящую форму и подходящую дату, в том числе, и в связи с болезнью господина министра (обороны США Ллойда - ред.) Остина. Моя поездка в США сейчас не предполагается. Мы видимся (с коллегами из США - ред.) на заседаниях (контактной группы по Украине - ред.) в Рамштайне и на встречах министров обороны стран НАТО. Так что с возможным его (Остина - ред.) заместителем этот акт будет завершен. Мы обязаны до конца марта это соглашение подписать, и, возможно, сделаем это раньше", - сказала Чернохова. Согласно информации, приведенной в передаче телеканалом CNN Prima NEWS, за 24 истребителя пятого поколения F-35А Lightning II и сопровождающие эту покупку службы правительству США будет выплачено 105,8 миллиарда крон (около 4,6 миллиарда долларов). Дополнительные расходы, включая сооружение нового аэродрома, составят 43,8 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов). Общие расходы на закупку и использование Чехией данных самолетов на период до 2069 года достигнут 322 миллиарда крон (около 14,1 миллиарда долларов). Один час полета истребителя будет обходиться более чем в 800 тысяч крон (около 35 тысяч долларов). Покупку в США 24 истребителей F-35 Lightning II правительство Чехии одобрило в сентябре 2023 года. В настоящее время ВВС Чехии используют, по данным телеканала, арендованные в Швеции 14 истребителей JAS-39 Gripen, а также 24 самолета L-159 собственного производства.
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html
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в мире, сша, чехия, украина, яна чернохова, нато, f-35, jas-39 gripen
В мире, США, Чехия, Украина, Яна Чернохова, НАТО, F-35, JAS-39 Gripen
Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35

Чехия подпишет соглашение о покупке у США 24 истребителей F-35 до конца марта

CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
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ПРАГА, 21 янв - РИА Новости. Соглашение о покупке Чехией в США 24 истребителей пятого поколения F-35А Lightning II будет подписано до конца марта, сообщила в воскресенье глава минобороны республики Яна Чернохова, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS.
«
"Это точно будет подписано до конца марта, я бы даже сказала, что раньше. Мы сейчас ищем подходящую форму и подходящую дату, в том числе, и в связи с болезнью господина министра (обороны США Ллойда - ред.) Остина. Моя поездка в США сейчас не предполагается. Мы видимся (с коллегами из США - ред.) на заседаниях (контактной группы по Украине - ред.) в Рамштайне и на встречах министров обороны стран НАТО. Так что с возможным его (Остина - ред.) заместителем этот акт будет завершен. Мы обязаны до конца марта это соглашение подписать, и, возможно, сделаем это раньше", - сказала Чернохова.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
На Украине пожаловались на сложность содержания истребителей F-16
14 января, 11:09
Согласно информации, приведенной в передаче телеканалом CNN Prima NEWS, за 24 истребителя пятого поколения F-35А Lightning II и сопровождающие эту покупку службы правительству США будет выплачено 105,8 миллиарда крон (около 4,6 миллиарда долларов). Дополнительные расходы, включая сооружение нового аэродрома, составят 43,8 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов). Общие расходы на закупку и использование Чехией данных самолетов на период до 2069 года достигнут 322 миллиарда крон (около 14,1 миллиарда долларов). Один час полета истребителя будет обходиться более чем в 800 тысяч крон (около 35 тысяч долларов).
Покупку в США 24 истребителей F-35 Lightning II правительство Чехии одобрило в сентябре 2023 года.
В настоящее время ВВС Чехии используют, по данным телеканала, арендованные в Швеции 14 истребителей JAS-39 Gripen, а также 24 самолета L-159 собственного производства.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В ВВС Украины не верят в задержку поставок истребителей F-16 из Дании
7 января, 13:07
 
В миреСШАЧехияУкраинаЯна ЧерноховаНАТОF-35JAS-39 Gripen
 
 
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