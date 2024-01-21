https://ria.ru/20240121/sobaki-1922562481.html

Кинолог перечислил сигналы, "кричащие" о сильной боли у собаки

Кинолог перечислил сигналы, "кричащие" о сильной боли у собаки - РИА Новости, 21.01.2024

Кинолог перечислил сигналы, "кричащие" о сильной боли у собаки

Собаки не могут рассказать о проблемах со здоровьем и не понимают реальных причин возникающей у них боли; чтобы вовремя помочь питомцу, хозяин должен обращать... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T03:05

2024-01-21T03:05

2024-01-21T05:17

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Собаки не могут рассказать о проблемах со здоровьем и не понимают реальных причин возникающей у них боли; чтобы вовремя помочь питомцу, хозяин должен обращать внимание на изменения в ее поведении и привычках, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Важно всегда обращать внимание на состояние и поведение собаки. Питомец умеет подсказывать собаководу, когда у него что-то не так. Нужно просто грамотно считывать все сигналы и не допускать ситуаций, когда собака уже не может терпеть и использует весь арсенал возможных действий, чтобы показать хозяину, что её что-то сильно беспокоит", – сказал Голубев. Одним из таких сигналов он назвал резкую смена поведения пса. Если вдруг он стал проявлять излишнюю активность, не может усидеть на месте, резко реагирует на любые звуки, предметы, животных на улице, прикосновения хозяина, то это повод обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. То же самое касается ситуаций, когда активная собака становится вялой, не интересуется привычными вещами, предпочитает подольше поспать или уйти от любого контакта в тихое, укромное место. Также о том, что собаке необходима помощь, может свидетельствовать ее отказ от еды, рассказал кинолог. Он посоветовал обратить внимание, если питомец стал ни с того ни с сего мало есть или вовсе перестал подходить к миске, и на улице не стоит жара, которая обычно приводит к снижению аппетита. Также не является нормальным желание питомца пробовать несъедобные предметы, например, грызть стол дома, есть палки на улице, пробовать разные растения, рассказал Голубев. Другим сигналом о проблемах могут быть попытки собаки избегать определенных действий (например, хождения по ступенькам) и изменения в движениях. Если питомец опускает хвост, подгибает копчик, поджимает лапу, принимает нехарактерные позы, прячет или опирает голову на что-то, странно вытягивает лапы, то стоит насторожиться и обратить внимание на его здоровье, порекомендовал президент РКФ. "Когда собака начинает иначе реагировать на привычные ритуалы и действия хозяина, это может говорить о том, что ее что-то беспокоит. Например, если ваш питомец всегда любил, когда его чешут за ушами, а сейчас остро реагирует на вашу ласку, то это повод обратить внимание на здоровье любимца. Кроме того, собака может начать избегать любых прикосновений и резко отвечать на действия хозяина, которые могут приносить ей болезненные ощущения", - рассказал он еще об одном собачьем сигнале. Также указывать на серьезные проблемы со здоровьем питомца может внезапная агрессия. Испытывающая хроническую боль собака может реагировать даже на обычное поглаживание и резко себя вести даже по отношению к хозяину. Как пояснил Голубев, собака не может осознавать реальную причину боли и переносит агрессию на любые раздражители, это могут быть в том числе шум на улице или другие животные.

https://ria.ru/20231217/kinolog-1916258861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)