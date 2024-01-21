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В Татарстане поезда задерживаются из-за сильного снегопада
В Татарстане поезда задерживаются из-за сильного снегопада - РИА Новости, 21.01.2024
В Татарстане поезда задерживаются из-за сильного снегопада
На Горьковской железной дороге в Татарстане задерживается движение десяти поездов из-за сложных условий после сильного снегопада, сообщила Приволжская... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:29
2024-01-21T16:29
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КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. На Горьковской железной дороге в Татарстане задерживается движение десяти поездов из-за сложных условий после сильного снегопада, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. "Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртия возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов", — уточнили в ведомстве.Поездные бригады поддерживают в вагонах комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, отстающих от графика более чем на четыре часа, обеспечили дополнительным питанием. Работники Горьковской железной дороги очищают от снега объекты транспортной инфраструктуры. Нижегородская, Кировская, Татарстанская и Удмуртская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров, отметили в ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Как уточнил РИА Новости представитель Горьковской железной дороги, в частности, на 8,5 часа задерживается поезд № 111 Круглое Поле — Москва, на 4,5 часа — № 115 Томск — Адлер, на один час 42 минуты — № 118 Москва — Новокузнецк, чуть более чем на час — № 60 Москва — Сургут.На Горьковской железной дороге, по словам собеседника агентства, создали оперативный штаб для координации работ по устранению последствий снегопада. В регионах наращивают бригады для борьбы со снегом. В Казанском регионе ГЖД сегодня работают десять снегоуборочных машин, шесть двухпутных плужных снегоочистителей, снегоуборочный самоходный поезд. С 16 января для уборки снега в границах Казанского региона ГЖД привлекли свыше 3,7 тысячи человек.В регионе усиленно очищают пассажирские платформы, пешеходные мосты и тоннели от снега и наледи. Работники ГЖД совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами.
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происшествия, москва, казань, кировская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Москва, Казань, Кировская область, Горьковская железная дорога
В Татарстане поезда задерживаются из-за сильного снегопада
В Татарстане десять поездов задерживаются из-за сильного снегопада
КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. На Горьковской железной дороге в Татарстане задерживается движение десяти поездов из-за сложных условий после сильного снегопада, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«
"Из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртия возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов", — уточнили в ведомстве.
Поездные бригады поддерживают в вагонах комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, отстающих от графика более чем на четыре часа, обеспечили дополнительным питанием.
Работники Горьковской железной дороги очищают от снега объекты транспортной инфраструктуры. Нижегородская, Кировская, Татарстанская и Удмуртская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров, отметили в ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Как уточнил РИА Новости представитель Горьковской железной дороги, в частности, на 8,5 часа задерживается поезд № 111 Круглое Поле — Москва
, на 4,5 часа — № 115 Томск
— Адлер
, на один час 42 минуты — № 118 Москва — Новокузнецк
, чуть более чем на час — № 60 Москва — Сургут
.
На Горьковской железной дороге, по словам собеседника агентства, создали оперативный штаб для координации работ по устранению последствий снегопада. В регионах наращивают бригады для борьбы со снегом. В Казанском регионе ГЖД сегодня работают десять снегоуборочных машин, шесть двухпутных плужных снегоочистителей, снегоуборочный самоходный поезд. С 16 января для уборки снега в границах Казанского региона ГЖД привлекли свыше 3,7 тысячи человек.
В регионе усиленно очищают пассажирские платформы, пешеходные мосты и тоннели от снега и наледи. Работники ГЖД совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами.
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