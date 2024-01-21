https://ria.ru/20240121/snaryady-1922661239.html

ВСУ выпустили 31 снаряд по ДНР

ВСУ выпустили 31 снаряд по ДНР - РИА Новости, 21.01.2024

ВСУ выпустили 31 снаряд по ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T21:23

2024-01-21T21:23

2024-01-21T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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горловка

нато

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 18.10 по 19.40 мск ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району, а в 16.55 мск обстреляли Горловку, выпустив два снаряда калибра 155 миллиметров. Как отмечает представительство, с 19.25 по 20.10 мск украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров до Донецку. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240121/yasinovataya-1922556453.html

https://ria.ru/20240121/obstrely-1922660999.html

донецк

макеевка

горловка

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в мире, донецк, сцкк, макеевка, вооруженные силы украины, горловка, нато