https://ria.ru/20240121/slutskiy-1922607922.html

Слуцкий прокомментировал обстрел Донецка, при котором погибли 18 человек

Слуцкий прокомментировал обстрел Донецка, при котором погибли 18 человек - РИА Новости, 21.01.2024

Слуцкий прокомментировал обстрел Донецка, при котором погибли 18 человек

Убийство мирных жителей в Донецке означает попытку киевского режима показать Западу сопротивление России, заявил в телеграм-канале кандидат в президенты, лидер... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:56

2024-01-21T13:56

2024-01-21T13:56

леонид слуцкий (политик)

денис пушилин

донецк

лдпр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Донецке означает попытку киевского режима показать Западу сопротивление России, заявил в телеграм-канале кандидат в президенты, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее стало известно об артиллерийском обстреле украинскими военными Кировского района Донецка. Число погибших возросло до 18, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, еще 10 получили ранения. "Украинская хунта снова совершает преступления против мирных российских граждан. Опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ, укронацисты пытаются через террористические акты продемонстрировать хоть какую-то способность сопротивления нашей армии", - написал он.Слуцкий выразил соболезнования, отметив, что "подлые манёвры не останутся без ответа". Все причастные будут найдены и наказаны, добавил он.

https://ria.ru/20240121/inzhenery-1922137199.html

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), денис пушилин, донецк, лдпр