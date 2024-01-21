https://ria.ru/20240121/shveytsariya-1922557673.html

Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине

Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине - РИА Новости, 21.01.2024

Швейцария намерена провести мирный саммит по Украине

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году, об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T00:53

2024-01-21T00:53

2024-01-21T00:53

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году, об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.Ранее Амхерд сообщила, что организовать мирную конференцию ее попросил Владимир Зеленский во время своего визита в Швейцарию."Цель состоит в том, чтобы мы смогли провести этот саммит как можно скорее. Он обязательно должен состояться в этом году", — приводит ее слова издание Blick.Амхерд отметила, что Россия "вряд ли будет присутствовать" на саммите, однако Швейцария, по ее словам, будет пытаться говорить "со всеми остальными". Президент добавила, что участие в конференции широкого круга государств, в том числе стран Глобального Юга, можно было бы назвать успехом, однако она предостерегла от чрезмерно завышенных ожиданий от встречи."Мы не можем ожидать, что после нашего саммита будет готов мирный план <…>. Но если он поможет нам инициировать мирный процесс, то это означало бы, что мы уже многого добились", — заключила Амхерд.Ранее во вторник источник РИА Новости подчеркнул, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации "на земле". По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, что для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20240120/situatsiya-1922473984.html

https://ria.ru/20240120/zelenskiy-1922547992.html

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