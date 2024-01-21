https://ria.ru/20240121/shturmoviki-1922638099.html

ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском

ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском - РИА Новости, 21.01.2024

ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском

Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины "Лють" под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T18:10

2024-01-21T18:10

2024-01-21T19:11

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины "Лють" под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" Южной группировки войск. "Против нас стоит объединенная группировка войск (ВСУ. — Прим. ред.), в том числе и отряд какого-то специального назначения "Лють". Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут", — рассказал он.Боец уточнил, что один из последних эпизодов произошел на Артемовском участке фронта. Тогда украинское подразделение безуспешно попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд "Север-V". "Только пехота осела, мой штурмовой отряд, на нас попытались "накатить" (контратаковать. — Прим. ред.), примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними", — отметил собеседник агентства.Военнослужащий уточнил, что и в бригаде "Лють" есть те, кто пытается дать отпор российским военным. Тем не менее в большинстве случаев спецназ украинской Нацполиции предпочитает уходить от прямых боестолкновений.Штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" — военизированное подразделение особого назначения, выполняющее с 2023 года ряд задач, в том числе на Артемовском участке фронта в Донбассе.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922632086.html

https://ria.ru/20240121/spetsoperatsiya-1922596870.html

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в мире, россия, украина, артемовский, вооруженные силы украины