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ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 21.01.2024 (обновлено: 19:11 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/shturmoviki-1922638099.html
ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском
ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском - РИА Новости, 21.01.2024
ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском
Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины "Лють" под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:10
2024-01-21T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины "Лють" под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" Южной группировки войск. &quot;Против нас стоит объединенная группировка войск (ВСУ. — Прим. ред.), в том числе и отряд какого-то специального назначения &quot;Лють&quot;. Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут&quot;, — рассказал он.Боец уточнил, что один из последних эпизодов произошел на Артемовском участке фронта. Тогда украинское подразделение безуспешно попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд "Север-V". &quot;Только пехота осела, мой штурмовой отряд, на нас попытались &quot;накатить&quot; (контратаковать. — Прим. ред.), примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними&quot;, — отметил собеседник агентства.Военнослужащий уточнил, что и в бригаде "Лють" есть те, кто пытается дать отпор российским военным. Тем не менее в большинстве случаев спецназ украинской Нацполиции предпочитает уходить от прямых боестолкновений.Штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" — военизированное подразделение особого назначения, выполняющее с 2023 года ряд задач, в том числе на Артемовском участке фронта в Донбассе.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922632086.html
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в мире, россия, украина, артемовский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Артемовский, Вооруженные силы Украины
ВС России обратили в бегство украинский спецназ "Лють" под Артемовском

Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ "Лють" под Артемовском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Российские солдаты обратили в бегство бригаду Нацполиции Украины "Лють" под Артемовском, сообщил РИА Новости военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады "Север-V" Южной группировки войск.
«

"Против нас стоит объединенная группировка войск (ВСУ. — Прим. ред.), в том числе и отряд какого-то специального назначения "Лють". Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут", — рассказал он.

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Боец уточнил, что один из последних эпизодов произошел на Артемовском участке фронта. Тогда украинское подразделение безуспешно попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд "Север-V".
«

"Только пехота осела, мой штурмовой отряд, на нас попытались "накатить" (контратаковать. — Прим. ред.), примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними", — отметил собеседник агентства.

Военнослужащий уточнил, что и в бригаде "Лють" есть те, кто пытается дать отпор российским военным. Тем не менее в большинстве случаев спецназ украинской Нацполиции предпочитает уходить от прямых боестолкновений.
Штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" — военизированное подразделение особого назначения, выполняющее с 2023 года ряд задач, в том числе на Артемовском участке фронта в Донбассе.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — отбили у ВСУ 20 мая 2023 года. Сейчас он полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
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